Gomis'in keyfi yerinde
Gomis, Fransa'da hak ettiği değeri bulmadığını belirterek, "Galatasaray’da hak ettiğim değeri gördüğüm için çok mutluyum" dedi.
"Taraftarların tezahüratlarını duyunca bir şeyler hissetmeye başlıyorum"
Beklentilerin baskı yapıp yapmadığının sorulması üzerine Gomis, "Evet olabilir ama ben her zaman bardağı dolu tarafından görmekten yanayım. Ben taraftarların benden taleplerini her zaman kendimi bir üst seviyeye çıkarmak için ekstra bir motivasyon olarak kullanmaya çalışıyorum. Maçtan önce ya da sonra bir taraftarları tezahürat yaparken gördüğümde bir şeyler hissetmeye başlıyorum" diye cevap verdi.
"Fransa'da hak ettiğim değeri bulamadım"
Galatasaray'a gelerek kariyeri açısından önemli bir adım attığını ve bir meydan okumaya geldiğini ifade eden yıldız golcü, "Benden beklentiler burada Marsilya'dakinden daha fazla. Umarım taraftarların beklentisini boşa çıkartmam" derken Marsilya ve Galatasaray ile ilgili yaptığı kıyaslamada ise, "Fransa'da hiçbir zaman hak ettiğim takdiri bulamadım. 2 aylık sakatlık yaşamama buna karşın 20 gol atmış olmama rağmen bile Hiçbir zaman kötü olduğumu düşünmedim. Ama bugün Galatasaray'da hak ettiğim değeri gördüğüm için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:07
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Fenerbahçe'den transfer
Toplam 1
Yorum
Ahmet süper transfer.Birde Thomoson gibi uzun alınırsa süper olur.
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Milan'dan flaş Sosa açıklaması
Toplam 15
Yorum
EL AYAK 5 MİLYON EURODAN 3 YILLIK ANLAŞMA...NE DİYONUZ GARDAŞ SİZ..BİZİMİ KOPARIYONUZ
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Milan'dan flaş Sosa açıklaması
Toplam 15
Yorum
Alper ALPAGUT 50'nci yılda ŞAMPİYONLUK HEDEFİNE ulaşmakta yapılan transferlerin KESİNLİKLE YETERSİZ KALDIĞINI düşünüyorum. Sevgi ve Saygılarımla...
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