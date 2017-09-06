Garry Rodrigues, Güney Afrika'yı yıktı
Yeşil Burun Adaları, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Güney Afrika'yı deplasmanda Garry Rodrigues'in golleriyle 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla Yeşil Burun Adaları grupta puanını 6'ya yükseltti ve 2. sıraya yükseldi. Güney Afrika ise 4 puanla son sırada kaldı.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:27
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Hakan Çalhanoğlu cezalı
Toplam 1
Yorum
kater3 mümkünse hep cezalı kalsın adam bi firikik olcakta oyunda bende varım diyecek
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‘Ligin favorisi yine Beşiktaş’
Toplam 1
Yorum
Özgür Türkiye de hep aynı yorumlar yapılır bir önceki şampiyon mutlak favorı bence bjk bu sene 3. Olur sampiyonluk gs ile başakşehir arasında olur
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Ross McCormack iddiası
Toplam 1
Yorum
rvp Örnek altınordu , gerçekler 30 team
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