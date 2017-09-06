 Garry Rodrigues, Güney Afrika'yı yıktı – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    , Güney Afrika'yı yıktı

    <a href="/index/garry-rodrigues?id=8bc6487a-1cca-41ef-b208-76398685ba34" class="" rel="tag">Garry Rodrigues</a>, Güney Afrika'yı yıktı

    Yeşil Burun Adaları, 2018 Elemeleri'nde Güney Afrika'yı deplasmanda 'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

    2018 Afrika Elemeleri'nde Galatasaraylı 'in formasını giydiği Yeşil Burun Adaları, deplasmanda Güney Afrika ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takımla yeni sezona iyi bir başlangıç yapan , 52 ve 67. dakikada attığı gollerle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Güney Afrika'nın golünü ise 90. dakikada Andile Jali kaydetti. Galatasaraylı yıldızın frikikten attığı ilk gol büyük beğeni topladı.

    Bu sonuçla Yeşil Burun Adaları grupta puanını 6'ya yükseltti ve 2. sıraya yükseldi. Güney Afrika ise 4 puanla son sırada kaldı.
    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:27
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