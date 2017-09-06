Galatasaraylı isim affediliyor!

Galatasaray 8 Eylül'de sona erecek transfer dönemi öncesinde takıma yapacağı takviyeler için çalışmalarına devam ediyor. Juventus'tan Kwadwo Asamoah transferinde mutlu sona ulaşamayan sarı-kırmızılılar, B planını gündeme aldı.

TOPLANTI YAPACAKLAR

2 aydır kadro dışı olan Hakan Balta, sol bek mevkine istenen tarza bir oyuncu bulunamaması durumunda affedilecek. 1 yıl daha Galatasaray'la sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun durumu bu akşam netlik kazanacak.