 Galatasaraylı isim affediliyor! – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Galatasaraylı isim affediliyor!

    Galatasaraylı isim affediliyor!

    Galatasaray'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hakan Balta A takıma dönüyor...

    Galatasaray 8 Eylül'de sona erecek transfer dönemi öncesinde takıma yapacağı takviyeler için çalışmalarına devam ediyor. Juventus'tan Kwadwo Asamoah transferinde mutlu sona ulaşamayan sarı-kırmızılılar, B planını gündeme aldı.

    TOPLANTI YAPACAKLAR
    2 aydır kadro dışı olan Hakan Balta, sol bek mevkine istenen tarza bir oyuncu bulunamaması durumunda affedilecek. 1 yıl daha Galatasaray'la sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun durumu bu akşam netlik kazanacak.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:19
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