Galatasaraylı isim affediliyor!
Galatasaray'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hakan Balta A takıma dönüyor...
Galatasaray 8 Eylül'de sona erecek transfer dönemi öncesinde takıma yapacağı takviyeler için çalışmalarına devam ediyor. Juventus'tan Kwadwo Asamoah transferinde mutlu sona ulaşamayan sarı-kırmızılılar, B planını gündeme aldı.
TOPLANTI YAPACAKLAR
2 aydır kadro dışı olan Hakan Balta, sol bek mevkine istenen tarza bir oyuncu bulunamaması durumunda affedilecek. 1 yıl daha Galatasaray'la sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun durumu bu akşam netlik kazanacak.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:19
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Trabzonspor hırs küpü
Toplam 2
Yorum
DOBRA DOBRA 2 ye alınacak adamları 5 e aldırıyor daha ne yapsın. takımı jübilecilerle doldurdu. arka planda kasasını da..
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Galatasaray yönetiminden flaş karar!
Toplam 1
Yorum
hufington Flas karar degil,gecen sezondan beri bunlardan kurtulmak istiyorduk. Ama boyle kalitesiz ve cok para alan adamlari yollamak kolay degil.
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Garry Rodrigues, Güney Afrika'yı yıktı
Toplam 2
Yorum
hasan DARISI GALATASARAYDAKİ PERFORMANSININ BAŞINA
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