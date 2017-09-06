Galatasaray yönetiminden flaş karar!
Yeni sezona 3'te 3 yaparak başlayan ve taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Galatasaray'da yönetim maliyetleri 6 milyon Euro'yu bulan 5 futbolcusundan kurtulmak istiyor.
Sarı-kırmızılı yönetim De Jong, Hakan Balta, Ryan Donk, Umut Gündoğan ve Endoğan Adili'nin yaklaşık 6 milyon Euro'luk maliyetinden kurtulmak için iki seçenek sundu. Galatasaray yönetimi öncelikli olarak oyunculardan takım bulmalarını istedi. Bunu gerçekleştiremeyen isimlere ise yıllık ücretlerinin yarısı ödenerek sözleşmelerini feshetmeleri istenecek...
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:16
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Fenerbahçe'den transfer
Toplam 1
Yorum
Ahmet süper transfer.Birde Thomoson gibi uzun alınırsa süper olur.
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Milan'dan flaş Sosa açıklaması
Toplam 15
Yorum
EL AYAK 5 MİLYON EURODAN 3 YILLIK ANLAŞMA...NE DİYONUZ GARDAŞ SİZ..BİZİMİ KOPARIYONUZ
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Milan'dan flaş Sosa açıklaması
Toplam 15
Yorum
Alper ALPAGUT 50'nci yılda ŞAMPİYONLUK HEDEFİNE ulaşmakta yapılan transferlerin KESİNLİKLE YETERSİZ KALDIĞINI düşünüyorum. Sevgi ve Saygılarımla...
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