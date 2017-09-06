Galatasaray yönetiminden flaş karar!

Sarı-kırmızılı yönetim De Jong, Hakan Balta, Ryan Donk, Umut Gündoğan ve Endoğan Adili'nin yaklaşık 6 milyon Euro'luk maliyetinden kurtulmak için iki seçenek sundu. Galatasaray yönetimi öncelikli olarak oyunculardan takım bulmalarını istedi. Bunu gerçekleştiremeyen isimlere ise yıllık ücretlerinin yarısı ödenerek sözleşmelerini feshetmeleri istenecek...