 Galatasaray yönetiminden flaş karar! – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Galatasaray yönetiminden flaş karar!

    Galatasaray yönetiminden flaş karar!

    Yeni sezona 3'te 3 yaparak başlayan ve taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Galatasaray'da yönetim maliyetleri 6 milyon Euro'yu bulan 5 futbolcusundan kurtulmak istiyor.

    Sarı-kırmızılı yönetim De Jong, Hakan Balta, Ryan Donk, Umut Gündoğan ve Endoğan Adili'nin yaklaşık 6 milyon Euro'luk maliyetinden kurtulmak için iki seçenek sundu. Galatasaray yönetimi öncelikli olarak oyunculardan takım bulmalarını istedi. Bunu gerçekleştiremeyen isimlere ise yıllık ücretlerinin yarısı ödenerek sözleşmelerini feshetmeleri istenecek...

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:16
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