Enerjini doğru kullan
İgor Tudor, Antalyaspor’u yıkma planını belirledi
İgor Tudor için varsa yoksa Antalya maçı... Takımın yarısının milli maçlar için gitmesi Hırvat hocayı zor durumda bıraktı. İlk 11'in 6 oyuncusu Tolga, Rodrigues, Belhanda, Linnes, Ndiaye ve Muslera ile çalışamayan Tudor, buna karşılık Antalya planını kağıt üzerinde belirledi. Genç teknik adam, Kayseri ve Osmanlı maçlarından çok G.Birliği taktiği üzerinde duruyor. Rakibi hemen boğmak yerine oyunu kontrol altında tutup enerjilerini 90 dakikaya yaymayı amaçlıyor.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:40
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
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