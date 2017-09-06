Enerjini doğru kullan

İgor Tudor için varsa yoksa Antalya maçı... Takımın yarısının milli maçlar için gitmesi Hırvat hocayı zor durumda bıraktı. İlk 11'in 6 oyuncusu Tolga, Rodrigues, Belhanda, Linnes, Ndiaye ve Muslera ile çalışamayan Tudor, buna karşılık Antalya planını kağıt üzerinde belirledi. Genç teknik adam, Kayseri ve Osmanlı maçlarından çok G.Birliği taktiği üzerinde duruyor. Rakibi hemen boğmak yerine oyunu kontrol altında tutup enerjilerini 90 dakikaya yaymayı amaçlıyor.