 Enerjini doğru kullan – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Enerjini doğru kullan

    Enerjini doğru kullan

    İgor Tudor, Antalyaspor’u yıkma planını belirledi

    İgor Tudor için varsa yoksa Antalya maçı... Takımın yarısının milli maçlar için gitmesi Hırvat hocayı zor durumda bıraktı. İlk 11'in 6 oyuncusu Tolga, Rodrigues, Belhanda, Linnes, Ndiaye ve Muslera ile çalışamayan Tudor, buna karşılık Antalya planını kağıt üzerinde belirledi. Genç teknik adam, Kayseri ve Osmanlı maçlarından çok G.Birliği taktiği üzerinde duruyor. Rakibi hemen boğmak yerine oyunu kontrol altında tutup enerjilerini 90 dakikaya yaymayı amaçlıyor.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:40
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