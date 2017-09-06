Bonservisleri pahalı geldi

Transfer çalışmaları kapsamında sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündeminde iki isim yer alıyor: İndependiente'den Nicolas Tagliafico ve Chelsea'den Abdul Rahman Baba...

Tagliafico için Arjantin kulübüyle görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a beklenen cevap geldi. Arjantin basınına yansıyan haberlere göre; İndependiente yönetimi, 25 yaşındaki sol bek için Galatasaray'dan 4.5 milyon euro talep etti. Abd ul Rahman Baba cephesinden ise bir güzel bir de kötü haber geldi. Chelsea menajeri Antonio Conte, Ganalı sol beki, Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklemedi. Bu da Galatasaray'ın iştahını iyice kabarttı. Ancak Chelsea, Baba için yapılan ilk görüşmede 12 milyon euro bonservis bedeli istedi.

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Galatasaray iki takıma da bu transferi ancak kiralama yoluyla yapılabileceğini iletti. Yöneticilerin son güne kadar Tagliafico ve Baba'nın transferini kovalayacağı öğrenildi. Bu arada Baba için devreye giren Tudor'un Conte'ye, "Rezerv takımına göndermektense bize gönder" dediği bildirildi.