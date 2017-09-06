Bonservisleri pahalı geldi
Galatasaray sol bek için Rahman Baba ve Tagliafico üzerinde yoğunlaştı. Sarı - kırmızılılar, kiralık formülü üzerinde duruyor. İndependiente yapılan görüşmede Arjantinli oyuncu için 4.5 milyon euro talep ederken Chelsea ise Baba için 12 milyon euro fiyat biçti.
Transfer çalışmaları kapsamında sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündeminde iki isim yer alıyor: İndependiente'den Nicolas Tagliafico ve Chelsea'den Abdul Rahman Baba...
Tagliafico için Arjantin kulübüyle görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a beklenen cevap geldi. Arjantin basınına yansıyan haberlere göre; İndependiente yönetimi, 25 yaşındaki sol bek için Galatasaray'dan 4.5 milyon euro talep etti. Abd ul Rahman Baba cephesinden ise bir güzel bir de kötü haber geldi. Chelsea menajeri Antonio Conte, Ganalı sol beki, Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklemedi. Bu da Galatasaray'ın iştahını iyice kabarttı. Ancak Chelsea, Baba için yapılan ilk görüşmede 12 milyon euro bonservis bedeli istedi.
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Galatasaray iki takıma da bu transferi ancak kiralama yoluyla yapılabileceğini iletti. Yöneticilerin son güne kadar Tagliafico ve Baba'nın transferini kovalayacağı öğrenildi. Bu arada Baba için devreye giren Tudor'un Conte'ye, "Rezerv takımına göndermektense bize gönder" dediği bildirildi.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:49
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
Bonservisleri pahalı geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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