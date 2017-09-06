 Aslan sol bekini buldu – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Aslan sol bekini buldu

    Aslan sol bekini buldu

    Galatasaray, Kardemir Karabükspor'un sol bek oyuncusu Iasmin Latovlevici ile anlaştı

    Galatasaray Juventus'tan gelen olumsuz yanıt sonrası Karabükspor'da forma giyen 31 yaşındaki Iasmin Latovlevici'yi renklerine bağladı. Sarı kırmızılı kulüp, 550 bin euro bonservis bedeli karşılığında Latovlevici'yi kadrosuna kattı.

    Galatasaray oyuncu ile 800 bin Euro karşılığında anlaşırken Rumen oyuncunun kontratı ise 1+1 yıllık olacak.

    Latovlevici yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek.

    Latovlevici geçen sezon 31 maç, 4 gol, 3 asistlik bir performans gösterdi.

    3 HAFTADIR LİGDE FORMA GİYEMEDİ
    Öte yandan kırmızı-mavili kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Lasmin Latovlevici, TSYD Ankara Turnuvası'nda burnunun kırılması sonucu 3 haftadır ligde forma giyemedi.

    ?LASMİN LATOVLEVİCİ KİMDİR, YAŞI, KARİYERİ VE OYNADIĞI TAKIMLAR
    31 yaşındaki Rumen sol bek oyuncusu Iasmin Latovlevici, profesyonel futbol kariyerine ülkesinin CFR Timişoara kulübünde başladı. Sırasıyla Politehnica Timişoara, Steau Bükteş ve Gençlerbirliği'nde forma giyen Latovlevici, geçen sezon Karabük'e transfer olmuştu. 31 maçta 4 gol ve 3 asist üreten başarılı oyuncu, ortaya koyduğu futbol ile alkışları topladı. Karabükspor ile sözleşmesinin son senesine giren Rumen oyuncunun son durağı Galatasaray oldu.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:16
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