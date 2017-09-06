 Arda Turan’a transfer izni – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Arda Turan’a transfer izni

    Arda Turan’a transfer izni

    Arda Turan'ın yaptığı, "Taraftar beni istemiyor. Gelmem" sözlerinden sonra F.Bahçe'nin de Barcelona'dan bilgi aldığının ortaya çıkması, G.Saray yönetiminin telaşlanmasına neden oldu. Bu arada Barcelona yönetiminden de Arda'ya iki günlük ekstra izin geldi.

    Barcelona Teknik Koordinatörü Barbara, Arda'ya transfer görüşmeleri yapabileceğini ve cumartesi gününe kadar izinli olduğunu iletti.

    UEFA'YA BiLDiRiLDi

    Barcelona son dönemde adı sıklıkla Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan Arda Turan'a iki gün ekstra izin verdi ama kadroya dahil etmeyi de unutmadı. Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi maçları için UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadroda Arda ismine de yer verdi. Başkan Dursun Özbek'in milli maçlar sonrası Arda için son bir hamle daha yapması bekleniyor.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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