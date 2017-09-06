Arda Turan’a transfer izni

Barcelona Teknik Koordinatörü Barbara, Arda'ya transfer görüşmeleri yapabileceğini ve cumartesi gününe kadar izinli olduğunu iletti.

UEFA'YA BiLDiRiLDi

Barcelona son dönemde adı sıklıkla Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan Arda Turan'a iki gün ekstra izin verdi ama kadroya dahil etmeyi de unutmadı. Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi maçları için UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadroda Arda ismine de yer verdi. Başkan Dursun Özbek'in milli maçlar sonrası Arda için son bir hamle daha yapması bekleniyor.