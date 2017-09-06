Arda Turan’a transfer izni
Arda Turan'ın yaptığı, "Taraftar beni istemiyor. Gelmem" sözlerinden sonra F.Bahçe'nin de Barcelona'dan bilgi aldığının ortaya çıkması, G.Saray yönetiminin telaşlanmasına neden oldu. Bu arada Barcelona yönetiminden de Arda'ya iki günlük ekstra izin geldi.
Barcelona Teknik Koordinatörü Barbara, Arda'ya transfer görüşmeleri yapabileceğini ve cumartesi gününe kadar izinli olduğunu iletti.
UEFA'YA BiLDiRiLDi
Barcelona son dönemde adı sıklıkla Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan Arda Turan'a iki gün ekstra izin verdi ama kadroya dahil etmeyi de unutmadı. Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi maçları için UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadroda Arda ismine de yer verdi. Başkan Dursun Özbek'in milli maçlar sonrası Arda için son bir hamle daha yapması bekleniyor.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:52
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
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