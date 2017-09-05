 Ucuz atlattık! – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Ucuz atlattık!

    Ucuz atlattık!
    Milli takımın yaşadığı Ukrayna faciası ve Lucescu'nun "yabancı" mazeretine sığınması G.Saray camiasında, "Verilmiş sadakamız varmış" seslerinin yükselmesine neden oldu. Rumen teknik adamın, Türk futbolunu hiç takip etmediğini iddia eden G.Saraylı yöneticiler aralarında kurdukları watsapp grubunda, "Seçtiği oyuncuları görünce G.Saray'a gelmediği için dua etmemiz gerekir" fikrinde birleştiler.
    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:46
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