Özbek, Arda'yla tekrar görüşecek

Telefonla katıldığı bir televizyon programında diyerek sarı kırmızılı ekibe dönüşü hakkında açıklamalarda bulunan ve "Galatasaray taraftarlarının % 100'ü beni istemiyor" diyen Arda Turan "Sonuçta ben de bir Galatasaray taraftarıyım. Kulübüme zarar vermek istemem. Şartlar oluştuğunda bir gün mutlaka Galatasaray'a döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün, Dursun Özbek ve Arda Turan, Hırvatistan'la oynanacak milli maç öncesi bir araya gelecek. Özbek, Arda'yı ikna etmek için "Geçmişte olduğu gibi parçalı için mücadele et. Taraftarlar mutlaka seni bağrına basacaktır. Biraz zaman ver" şeklinde konuşacak...

Öte yandan, Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut da kiralama konusunda Barcelona'yla görüşmek için İspanya'da görüşme yapacak.