Özbek, Arda'yla tekrar görüşecek
"Galatasaraylılar geri dönmemi istemiyor" diyerek sarı kırmızılı ekibe dönmeyeceğini açıklayan Arda Turan'la Galatasaray Başkanı Dursun Özbek milli maç öncesi tekrar bir araya gelecek. Özbek, Arda'yı G.Saray'a dönmeye ikna etmek için çalışacak...
Telefonla katıldığı bir televizyon programında diyerek sarı kırmızılı ekibe dönüşü hakkında açıklamalarda bulunan ve "Galatasaray taraftarlarının % 100'ü beni istemiyor" diyen Arda Turan "Sonuçta ben de bir Galatasaray taraftarıyım. Kulübüme zarar vermek istemem. Şartlar oluştuğunda bir gün mutlaka Galatasaray'a döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.
Bugün, Dursun Özbek ve Arda Turan, Hırvatistan'la oynanacak milli maç öncesi bir araya gelecek. Özbek, Arda'yı ikna etmek için "Geçmişte olduğu gibi parçalı için mücadele et. Taraftarlar mutlaka seni bağrına basacaktır. Biraz zaman ver" şeklinde konuşacak...
Öte yandan, Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut da kiralama konusunda Barcelona'yla görüşmek için İspanya'da görüşme yapacak.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 08:17
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35 atarım dedi daha siftahı yok
Toplam 2
Yorum
ali negredo göreceksiniz gol kıralı olacak biraz ya sabır ........oyun düzenine bi alıssın
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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