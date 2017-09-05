Özbek: 5. yıldızın temelini kurduk

Eylül ayı içinde UEFA ile yeni bir FFP anlaşması yapacak olan G.Saray, büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde transferde bu sezonki hareketliliği yaşayamayacak. Bu yüzden Cuma gününe kadar 1 veya 2 sürprizin daha olması bekleniyor. Camiada asıl konuşulan ise Başkan Özbek'in "5. yıldıza taşıyacak bir kadro kurduk" sözleri... Özbek'in, "Üst üste 4 yıl şampiyon olduğumuz dönemin bir benzerini yaşayabiliriz" dediği ifade ediliyor.