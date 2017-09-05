 Özbek: 5. yıldızın temelini kurduk – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Özbek: 5. yıldızın temelini kurduk

    Özbek: 5. yıldızın temelini kurduk
    Eylül ayı içinde UEFA ile yeni bir FFP anlaşması yapacak olan G.Saray, büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde transferde bu sezonki hareketliliği yaşayamayacak. Bu yüzden Cuma gününe kadar 1 veya 2 sürprizin daha olması bekleniyor. Camiada asıl konuşulan ise Başkan Özbek'in "5. yıldıza taşıyacak bir kadro kurduk" sözleri... Özbek'in, "Üst üste 4 yıl şampiyon olduğumuz dönemin bir benzerini yaşayabiliriz" dediği ifade ediliyor.
    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:23
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