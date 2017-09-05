"Oraya gidebilirsin..."
Takımda düşünülmeyen Nigel de Jong'a 'kulüp bul' baskısı sürüyor. Ajax'a transferi gerçekleşmeyen ön liberoyu, yönetim, "Portekiz ve Meksika'da transfer hala açık. Oraya gidebilirsin" diyerek sıkıştırıyor. Ancak Hollandalı oyuncunun yıllık 2.5 milyon euro garanti ücreti ayrılmasının önündeki en büyük engel! 32 yaşındaki De Jong takımda kalırsa yok yere bu para ödenecek.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:50
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
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