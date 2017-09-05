Takımda düşünülmeyen Nigel de Jong'a 'kulüp bul' baskısı sürüyor. Ajax'a transferi gerçekleşmeyen ön liberoyu, yönetim, "Portekiz ve Meksika'da transfer hala açık. Oraya gidebilirsin" diyerek sıkıştırıyor. Ancak Hollandalı oyuncunun yıllık 2.5 milyon euro garanti ücreti ayrılmasının önündeki en büyük engel! 32 yaşındaki De Jong takımda kalırsa yok yere bu para ödenecek.