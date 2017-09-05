 Muslera’ya yedek aranıyor – Fotomaç – 05 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Eylül 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’ya yedek aranıyor

    Muslera’ya yedek aranıyor
    Cenk Gönen'in İspanya'ya satılmasından sonra takımda ikinci kaleci olan Eray İşcan'ın sakatlığının bulunması, üçüncü Kaleci İsmail Çipe'nin ise umut vermemesi Galatasaray'da kaleci defterinin yeniden açılmasına neden oldu. Yönetim yeniden, Türkiye'den ve Avrupa'dan kaleci arayışlarına başladı. Atı 'transfer sihirbazı'na çıkan Cenk Ergün'ün Adanaspor forması giyen Hayrullah Akyüz ve yurt dışından iki ile temasta olduğu öğrenildi.
    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muslera’ya yedek aranıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.