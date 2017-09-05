Galatasaray'dan çift antrenman

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Sabah saatlerinde salonda kuvvet çalışması yapan sarı-kırmızılılar, akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana topla ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın daha sonraki bölümünde takım hâlinde topa sahip olma çalışması üzerinde durulurken son bölümde yarı sahada 7'ye 7 çift kale maç gerçekleştirildi.

Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.