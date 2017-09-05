Galatasaray'da yeni transferler tanıtıldı

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına, basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Can Topsakal'ın yanı sıra, kadın basketbol takımı başantrenörü Marina Maljkovic ve takım kaptanı Işıl Alben katıldı. Toplantıda yeni transferlerden Olivia Epoupa, Özge Kavurmacıoğlu, Ayşegül Günay, Jelena Dubljevic, Gintare Petronyte, Gizem Başaran, Merve Uygül ve Chatilla Van Grensven, sarı-kırmızılı formalarıyla poz verdi.

Can Topsakal, yeni sezona daha savaşçı ve iddialı bir takımla girdiklerini söyledi.

Sarı-kırmızılıların yeni sezonda hem Türkiye'de hem de Avrupa'da ses getiren ve taraftarları memnun eden bir performans ortaya koyacağını belirten Topsakal, "Geride bıraktığımız sezonu ilk 4 sırada tamamladık. Galatasaray, yarıştığı bir kulvarda şampiyonluk ipini göğüsleyemediyse, elde edilen neticeler camiamız için asla yeterli değildir. Galatasaray'ın mevcut ekonomik dengeleri içinde kurulan takımımızın, rakipleriyle arasındaki bütçe farkını Galatasaraylılık ruhuyla aşacağından son derece eminim." ifadelerini kullandı.

Can Topsakal, bir gazetecinin "Abdi İpekçi'ye veda karşılaşması oynayacak mısınız?" sorusunu, "İzin alabilirsek Abdi İpekçi'de veda maçı yapabiliriz." şeklinde yanıtladı.

Maljkovic: "Çok saygı duyulacak bir kadro kurduk"

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Marina Maljkovic ise sarı-kırmızılıların geleceğinin bu sene mücadele edecekleri FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yattığını dile getirdi.

Geçen sezon elde edilen başarıyı hep birlikte çalışmaya bağlayan Maljkovic, "Geçen sezonki takımımız benim çalışma etiğime ve şartlarıma iyi uyum sağladı ve bunu sahada gösterdi. Bu sezon FIBA Avrupa Ligi için çok saygı duyulacak bir kadro kurduk. Bunun için yönetimimize teşekkür ediyorum. Şimdi bizim için bu taraftarlara kaliteli ve iyi basketbol gösterme zamanı. Taraftarlarımızı maçlara davet ediyorum." diye konuştu.

Sarı-kırmızılıların takım kaptanı Işıl Alben de geçen yıl iyi bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Yeniden FIBA Avrupa Ligi'nde oynayacak olmalarından dolayı duydukları mutluluğu aktaran Işıl, "Geçen sezonun son maçında taraftarlarımızın verdiği çok özel bir destek vardı. Kariyerim açısından unutamayacağım bir andı. Değerli antrenörler ve oyuncularla çalışıyoruz. Geçen sezonun üzerine koyarak, bu sezon da devam edeceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının ardından Can Topsakal, yeni transferlere formalarını takdim etti. Yeni transferlerden Olivia Epoupa 0, Özge Kavurmacıoğlu 1, Ayşegül Günay 7, Jelena Dubljevic 11, Gintare Petronyte 13, Gizem Başaran 15, Merve Uygül 17 ve Chatilla Van Grensven 23 numaralı formayı giyecek.