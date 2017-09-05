Donk’a kolaylık

Avrupa'dan görüştüğü takımlarla anlaşamayan Ryan Donk'a Akhisar Belediye talip oldu. Yönetimin, birkaç takımdan daha teklif alan Hollandalı oyuncu için gerekirse bonservis bedeli talep etmeyebileceği belirtildi. Ancak talipleri Donk'tan da ücretinde indirim yapmasını istiyor. Galatasaray'da 1.5 milyon euro kazanan Ryan, indirime razı olursa Akhisar yolu açılacak.