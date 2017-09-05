Denayer ilk 11’e

Yeni transfer Josan Denayer'e ilk haftadan 11 yolu açıldı... A Milli Takım'ın Ukrayna ile oynadığı karşılaşmada burnu kırılan Serdar Aziz'e alternatif arayan Igor Tudor'un Belçikalı oyuncuya şans vermesi bekleniyor. Eyüpspor ile oynanan özel maçta 1 gol atan Denayer, başarılı futbolu ile göz doldurmuştu. Teknik direktör Tudor son kararını Maicon ve Jason'u idmanlarda birlikte denedikten sonra verecek.