 Denayer ilk 11’e – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Denayer ilk 11’e

    Denayer ilk 11’e
    Yeni transfer Josan Denayer'e ilk haftadan 11 yolu açıldı... A Milli Takım'ın Ukrayna ile oynadığı karşılaşmada burnu kırılan Serdar Aziz'e alternatif arayan Igor Tudor'un Belçikalı oyuncuya şans vermesi bekleniyor. Eyüpspor ile oynanan özel maçta 1 gol atan Denayer, başarılı futbolu ile göz doldurmuştu. Teknik direktör Tudor son kararını Maicon ve Jason'u idmanlarda birlikte denedikten sonra verecek.
    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:53
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