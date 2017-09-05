 Cimbom'da hedef 4'te 4 – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Cimbom'da hedef 4'te 4

    Cimbom'da hedef 4'te 4

    Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, tempolu koşuların ardından 7'ye 3 dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı.

    Daha sonra topa sahip olma çalışması üzerinde duran sarı-kırmızılılar, son bölümde ise dar alanda 4'e 4 olmak üzere 3'er dakikalık çift kale maçlar oynadı.

    , karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:56
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