 Brezilyalılar ile 'Adam Adama' – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Brezilyalılar ile 'Adam Adama'

    Brezilyalılar ile 'Adam Adama'

    Galatasaraylı oyuncular ve , GS TV'deki 'Adam Adama' programında birbirleriyle yarıştılar.

    'ın iki Brezilyalı futbolcusu ve , Galatasaray Televizyonu'ndaki "Adam Adama" Programı'na konuk oldu. İki futbolcunun da birbirlerine hayatları, kariyerleri ve Brezilya ile Galatasaray futbol tarihi hakkında sorular sordukları program renkli görüntülere sahne oldu.

    Büyük çekişmeye sahne olan yarışmada Maicon ve Mariano, "Brezilya ilk FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunu ne zaman kazandı?" sorusuna "1958", "Brezilya, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'yi yenerken yarı finalde golü kim atmıştı?" sorusuna "Ronaldo", "Hangi Brezilyalı oyuncu, milli formayı daha fazla giymiştir? sorusuna "Cafu", "Galatasaray'ın UEFA Süper Kupa şampiyonu olduğu Real Madrid maçında golleri kim atmıştı? Sorusuna "Jardel", "Hangi Brezilyalı oyuncu Galatasaray'a Real Madrid'den transfer olmuştu?" sorusuna "Conceiçao" ve "Galatasaray'ın Brezilyalı olmayan ilk Güney Amerikalı futbolcusu kimdir?" sorusuna "Mondragon" doğru cevabını verdi.

    Ancak "Hangi Brezilyalı oyuncu, Galatasaray formasıyla diğerinden önce gol atmıştır? sorusuna Maicon doğru yanıt olan "Capone" ve "Hangi kaleci kariyeri boyunca diğerinden fazla gol atmıştır?" sorusuna "Rogerio Ceni" doğru yanıtını verince yarışmanın kazananı Maicon Roque oldu. Özellikle sorulara ilk kendisinin yanıt vermesi yüzünden Mariano'nun kendisinden kopya çektiğini düşünen Maicon'un son soruda "Chilavert mi dersin Mariano?" şeklinde takım arkadaşını kandırması ve kendisinin "Rogerio Ceni" doğru yanıtını vermesi uzun süre kahkahalara neden oldu.

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:38
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