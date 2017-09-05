"Bırakın yamuk kalsın"

2018 Dünya Kupası'nda Ukrayna ile oynanan maçta burnu kırılarak İstanbul'a gelen ve ameliyat olması beklenen sarı- kırmızılı yıldız Sedar Aziz, Galatasaray için fedakarlık yaptı.

A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldıktan sonra İstanbul'a dönene milli yldız, kulüp doktoru ile birlikte Liv Hospitolda kontrole giren ve burnun yamukluğundan dolayı ameliyat önerilen Serdar Aziz ameliyat teklifini kabul etmedi.



Yıldız futbolcu bugüne kadar iki kez burnunun kırıldığını bunun üçüncü olduğunu belirterek "Bu benim için en az 1 ay sahalardan uzak kalmamı sağlayacak. Bırakın böyle yamuk kalsın. Ben bu şekilde maskeyle oynamak istiyorum. O yamukluğu da futbol hayatını noktaladıktan sonra hallederiz" diyerek takımına döndü.



Yıldız futbolcu bu sabah özel maskeyle takımının idmanına katıldı.