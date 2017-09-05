 Beni dövmek istediler! – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Beni dövmek istediler!

    Beni dövmek istediler!
    Galatasaray'ın Fransız yıldızı , ünlü spor gazetesi L'Equipe'e Marsilya'daki kariyerinden sarı-kırmızılı takıma geliş hikayesine kadar geniş bir röportaj verdi. Türkiye'den teklif geldiğinden neden olmasın dediğini belirten Fransız yıldız, "Kapılarım her zaman yeni fikirlere açıktı. Toplantımızda, benimle devam etmek istemedikleri düşüncesine kapıldım. Bu nedenle ayrılmaya karar verdim" dedi.

    ASLAN SEVİNCİME KIZMIŞLAR
    Marsilya taraftarının geçen sezon sonunda kendisini dövmek istediğini belirten Gomis, "Ligin son maçından önce son antrenmanına gidiyordum. Akşam 7 gibiydi. Antrenman merkezinde yürüyordum ve bir anda taraftarlar ortaya çıktı. Sebebiyse gol sevincimin panter şeklinde olmasıymış. Bu da Saint Etienne'in simgesiymiş falan. O an idarecilerden biri olmasaydı, durum felakete dönüşecekti" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:26
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