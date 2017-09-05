Barça’da kalacağım!
Yönetimin transferi için uğraştığı Arda Turan: G.Saray taraftarı şu an gelmemi istemiyor. Takımıma zarar vermem
SOSYAL MEDYA İSYANI
Arda, "Türkiye'de öyle bir sosyal medya var ki, bununla yaşanmaz" diyerek, yıkıcı eleştirilere sitemini dile getirdi. Öte yandan yıldız oyuncu için Galatasaray'ın yanı sıra F.Bahçe'nin de devreye girdiği belirtiliyor. Sarı-lacivertli kulübün, Arda'ya aracılarla, "Gelmek istersen, kapımız açık" mesajı yolladığı iddia edildi.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:11
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
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