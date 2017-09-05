Barça’da kalacağım!

Yönetimin transferi için uğraştığı Arda Turan: G.Saray taraftarı şu an gelmemi istemiyor. Takımıma zarar vermem

G.Saray Yönetimi'nin transferi için uğraştığı Arda Turan, Barcelona'da kalacağını açıkladı. Beyaz Futbol'a bağlanan milli futbolcu, "Barcelona ile 3 yıllık sözleşmem var ve burada çok mutluyum" derken, "G.Saray benim evim, bir gün mutlaka orada forma giymek isterim. Şartlar oluşursa tekrar oynamak istiyorum. Ama şu an G.Saraylılar benim gelmemi istemiyor. Ben takımıma zarar vermek istemem" ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu, "G.Saray taraftarının ne hissettiğini bilebilecek kadar G.Saray taraftarıyım. Kimse merak etmesin. Barcelona'da kalacağım. Çalışır, aslanlar gibi Barcelona'da yine oynarım" diye konuştu.



SOSYAL MEDYA İSYANI

Arda, "Türkiye'de öyle bir sosyal medya var ki, bununla yaşanmaz" diyerek, yıkıcı eleştirilere sitemini dile getirdi. Öte yandan yıldız oyuncu için Galatasaray'ın yanı sıra F.Bahçe'nin de devreye girdiği belirtiliyor. Sarı-lacivertli kulübün, Arda'ya aracılarla, "Gelmek istersen, kapımız açık" mesajı yolladığı iddia edildi.