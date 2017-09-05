Baba için tam saha pres
Asamoah’ın transferinin gerçekleşmemesinin ardından Cimbom diğer alternatiflere yöneldi. Cenk Ergün, 23 yaşındaki Ganalı yıldız için Chelsea ile görüşmelere başladı
Bu sezon önemli transferlere imza atan Galatasaray'da artık tek gündem sol bek... Juventus'un Asamoah'ı bırakmamasının ardından diğer alternatifler üzerinde yoğunlaşılırken Cimbom'un listesinin ilk sırasında Abdül Rahman Baba yer alıyor. Nitekim Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla Sportif Direktör Cenk Ergün'ün, Baba seferi başladı. Ergün öncelikle Kasımpaşa'da yıldızı parlayan Trezeguet'yi İstanbul'a getiren menajer İbrahim Azab ile bir araya geldi. Chelsea'yi ikna etmesi durumunda Abdül Rahman Baba'nın görüşünün ne olacağını sordu.
TUDOR DEVREYE GİRDİ
Menajer İbrahim Azab, Baba'yı görüntülü olarak Ergün'le görüştürdü. Geçen sezon Schalke'de kiralık oynayan futbolcu oldukça olumlu konuştu. 23 yaşındaki genç yeteneğin "Galatasaray'da oynamaktan mutluluk duyarım" demesi Ergün'ün keyfini yerine getirdi. Bunun üzerine Chelsea profesyonel futbol direktörü Marina Granovskaya'dan randevu aldı. Tudor ise yakın dostu Antonio Conte'yi aradı ve transfer için ondan da söz aldı. Şimdi yöneticiler, 1 yıllık kiralama için Chelsea'nin neler isteyeceğine kilitlendi.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:03
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
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