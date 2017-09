Zizou başkaydı

Cimbom'un yeni transferi Sofiane Feghouli 'ye verdiği röportajda geçmişi ve özel yaşamına dair soruları yanıtladı.(Küçükken hangi takımı desteklerdin?) Doğduğum kentin takımı olan Red Star Paris'i. (İlk sahip olduğun forma) Olimpik Marsilya. Arkasında Brezilyalı Ronaldo'nun adı yazıyordu. (Gittiğin ilk futbol maçı) Brezilya-Andorra: 3-0. (Futbolcu olarak kimi örnek alıyorsun?)... Cezayirli olduğu için Zidane'a benzemek için her şeyi yaptım. (Favori aktörü)(Şarkısı) Her şeyi dinliyorum. (Mutfağı) Özel tatları çok seviyorum. (Başka sporla ilgileniyor musun?)(Favorilerin) LeBron James. Boksta ise yeni nesilden Gennady Golovkin'i beğeniyorum.(Maçtan önce uğuru) Yok. Sadece dua ediyorum. (Aldığı en iyi tavsiye) Hayatta her şey mümkün. Dik durup, iyi çalışıp, moralini bozmadan devam etmek gerek. (Tarihten 3 kişi seçsen kimlerle aynı masada olmak isterdin?)veile aynı masada olmak isterdim.Şampiyonlar Ligi'nde 2012-13 sezonunda Valencia ile'e karşı oynadıkları maçı unutumadığını söyleyen Feghouli, "En başarılı maçımdı. 1-1 bitti. Tek golü ben attım. En güzel gollerimden biriydi" dedi. Yıldız futbolcu, karşılaştığı en zorlu rakibin iseolduğunu sözlerine ekledi.