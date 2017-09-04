 Zizou başkaydı – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Zizou başkaydı

    Zizou başkaydı

    Sofiane , kendisine Brezilyalı Ronaldo ve vatandaşı Zidane’ı örnek aldığını açıkladı, “Zidane’a benzemek için her şeyi yaptım” dedi

    Cimbom'un yeni transferi Sofiane , GSTV'ye verdiği röportajda geçmişi ve özel yaşamına dair soruları yanıtladı. İşte Feghouli... (Küçükken hangi takımı desteklerdin?) Doğduğum kentin takımı olan Red Star Paris'i. (İlk sahip olduğun forma) Olimpik Marsilya. Arkasında Brezilyalı Ronaldo'nun adı yazıyordu. (Gittiğin ilk futbol maçı) Brezilya-Andorra: 3-0. (Futbolcu olarak kimi örnek alıyorsun?) Ronaldo ve Zidane... Cezayirli olduğu için Zidane'a benzemek için her şeyi yaptım. (Favori aktörü) Denzel Washington. (Şarkısı) Her şeyi dinliyorum. (Mutfağı) Özel tatları çok seviyorum. (Başka sporla ilgileniyor musun?) Basketbol ve boks. (Favorilerin) LeBron James. Boksta ise yeni nesilden Gennady Golovkin'i beğeniyorum.

    3 PEYGAMBERLE AYNI MASADA!
    (Maçtan önce uğuru) Yok. Sadece dua ediyorum. (Aldığı en iyi tavsiye) Hayatta her şey mümkün. Dik durup, iyi çalışıp, moralini bozmadan devam etmek gerek. (Tarihten 3 kişi seçsen kimlerle aynı masada olmak isterdin?) Hz. Muhammed, Hz. İsa ve Hz. İbrahim ile aynı masada olmak isterdim.

    Bayern maçını unutamam
    Şampiyonlar Ligi'nde 2012-13 sezonunda Valencia ile Bayern Münih'e karşı oynadıkları maçı unutumadığını söyleyen Feghouli, "En başarılı maçımdı. 1-1 bitti. Tek golü ben attım. En güzel gollerimden biriydi" dedi. Yıldız futbolcu, karşılaştığı en zorlu rakibin ise Real Madrid'li Marcelo olduğunu sözlerine ekledi.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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