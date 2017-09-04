Zizou başkaydı
Sofiane Feghouli, kendisine Brezilyalı Ronaldo ve vatandaşı Zidane’ı örnek aldığını açıkladı, “Zidane’a benzemek için her şeyi yaptım” dedi
3 PEYGAMBERLE AYNI MASADA!
(Maçtan önce uğuru) Yok. Sadece dua ediyorum. (Aldığı en iyi tavsiye) Hayatta her şey mümkün. Dik durup, iyi çalışıp, moralini bozmadan devam etmek gerek. (Tarihten 3 kişi seçsen kimlerle aynı masada olmak isterdin?) Hz. Muhammed, Hz. İsa ve Hz. İbrahim ile aynı masada olmak isterdim.
Bayern maçını unutamam
Şampiyonlar Ligi'nde 2012-13 sezonunda Valencia ile Bayern Münih'e karşı oynadıkları maçı unutumadığını söyleyen Feghouli, "En başarılı maçımdı. 1-1 bitti. Tek golü ben attım. En güzel gollerimden biriydi" dedi. Yıldız futbolcu, karşılaştığı en zorlu rakibin ise Real Madrid'li Marcelo olduğunu sözlerine ekledi.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:01
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
polad sakin ha
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
kartalyasar Emre AKBABA Antalyaspor ptt 1.ligde iken Emreyi Alanyaspora kiraladı orada iki yıl oynadı süper lige çıktı,2yıldır hala oynuyor.Şimdiye kadar gözünüz,aklınız neredeydi.özellikle son 10 yılda Neyi dogru yaptınız.Yuuuh,yuh.
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Yeni Fener geliyor
Toplam 11
Yorum
yumurta gelince.. soldadonun iyi bir araştırma ile alınmadığını şimdi anlamış olduk...hala fernandao diyor..rvp diyor..
Zizou başkaydı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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