Yıldızlar parlıyor
Galatasaray’da yeni transferler gidenleri aratmadı
Sneijder: Nice'e gitti. Kilolu diye dalga geçiliyor.
Belhanda: Gol atmak ve attırmanın yanı sıra defansa yardımıyla öne çıkıyor.
Selçuk: Kulübede ancak yardımcı antrenör gibi davranıyor.
Ndiaye: Kendisine verilen para tartışma yaratırken, şimdi "Allah verede elimizden almasalar" denmeye başlandı.
Chedjou: Başakşehir'de sakatlandı. İlk yarıyı kapattı. Yerine oyuncu aranıyor.
Maicon: Defansa güvence getirdi. Galatasaray 3 maçta sadece 2 gol yedi.
De Jong: Kimsenin aklına bile gelmiyor. Ajax iddiaları yalanladı.
Fernando: Felipe Melo'dan sonra tam anlamıyla aranan kan oldu. Ligde ilk 3 haftanın tartışmasız en iyi oyuncusuydu
Sabri: Göztepe'nin kaptanı oldu. Kendini buldu. Saygı kazandı.
Mariano: İlk kez gelen yeni bir isim Sabri'yi aratmadı. Taraftarlar "Eboue'den sonra aranan kan" diyor.
Podolski: Japonya'da yaptığından çok kullanılan fake fotoğrafıyla daha ünlü.
Gomis: 3 maçta 4 gol attı. Daha şimdiden Süper Lig'de kaç gol atarak gol kralı olacağı konuşuluyor.
Semih: 1.5 maç oynadı sakatlandı. Ne zaman döneceği belli değil.
Denayer: Taraftarlar dönmek için yaptıkları ile ona zaten aşıktı. Eyüp maçında o da attığı gol ve futbolu ile öne çıktı.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:42
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Arda Fener'e gidecek
Toplam 5
Yorum
gs ardanın futbolcu olarak dönmesini istemesemde gs den baska yerde olmayacagınada adım gibi eminim
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‘4 milyon euro nakit ödendi’
Toplam 2
Yorum
Yak yak yak Aga bee :(
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Az daha sabır
Toplam 2
Yorum
fenerr hocalık konusunda cok yetersiz ve pasifsin bunu anla artık defans futbolu grup ve elemeli turnuvalarda uygun olabilir ama ligde olmuyo görrr
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