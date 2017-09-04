Yıldızlar parlıyor

Galatasaray’da yeni transferler gidenleri aratmadı

Türkçe'de bir deyim var. "Gelen gideni aratır" diye... Dursun Özbek'in kesenin ağzını açması, İgor Tudor'un doğru seçimleri ve Cenk Ergün'ün iş bitiriciliği sayesinde Galatasaray'da bu söz karşılığını bulmadı. Yeni alınan oyuncular eskileri aratmadığı gibi sarı-kırmızılı tribünleri hem heyecanlandırdı hem de oynadıkları futbolla herkesi kendisine hayran bıraktı. İşte eskilerle yenilerin karşılaştırması:





Sneijder: Nice'e gitti. Kilolu diye dalga geçiliyor.

Belhanda: Gol atmak ve attırmanın yanı sıra defansa yardımıyla öne çıkıyor.





Selçuk: Kulübede ancak yardımcı antrenör gibi davranıyor.

Ndiaye: Kendisine verilen para tartışma yaratırken, şimdi "Allah verede elimizden almasalar" denmeye başlandı.





Chedjou: Başakşehir'de sakatlandı. İlk yarıyı kapattı. Yerine oyuncu aranıyor.

Maicon: Defansa güvence getirdi. Galatasaray 3 maçta sadece 2 gol yedi.





De Jong: Kimsenin aklına bile gelmiyor. Ajax iddiaları yalanladı.

Fernando: Felipe Melo'dan sonra tam anlamıyla aranan kan oldu. Ligde ilk 3 haftanın tartışmasız en iyi oyuncusuydu





Sabri: Göztepe'nin kaptanı oldu. Kendini buldu. Saygı kazandı.

Mariano: İlk kez gelen yeni bir isim Sabri'yi aratmadı. Taraftarlar "Eboue'den sonra aranan kan" diyor.





Podolski: Japonya'da yaptığından çok kullanılan fake fotoğrafıyla daha ünlü.

Gomis: 3 maçta 4 gol attı. Daha şimdiden Süper Lig'de kaç gol atarak gol kralı olacağı konuşuluyor.





Semih: 1.5 maç oynadı sakatlandı. Ne zaman döneceği belli değil.

Denayer: Taraftarlar dönmek için yaptıkları ile ona zaten aşıktı. Eyüp maçında o da attığı gol ve futbolu ile öne çıktı.

