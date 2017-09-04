Tudor’un jokeri olacaktı

Asamoah’ı sol bek dışında orta sahada kullanacaktı...

KWADWO Asamoah'a Juventus'tan izin çıkaramayan Cimbom, sol bek için rotayı Ada'ya kırdı. Yeni hedef Chelsea'li Robert Kenedy ile Baba. Sportif direktör Cenk Ergün'ün bu hafta İngiltere'ye giderek Maviler ile masaya oturması bekleniyor. Şartlarda anlaşılırsa iki isimden birisi alınacak. Carole'u Sevilla'ya kiralayan yönetim, sol bekte Linnes'e mutlaka bir alternatif istiyor.