Muslera'dan Melo açıklaması
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Paraguay maçı öncesi eski takım arkadaşı Felipe Melo ile ilgili Brezilya basınına konuştu.
Paraguay maçı öncesi Brezilya basınına bir röportaj veren Muslera, kariyerini Palmeiras'ta sürdüren Melo hakkında konuştu.
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslera, "Gerçek şu ki, Melo ile birçok yıl beraberdik. Birlikte birçok zafer, şampiyonluk paylaştık. Melo, sert bir oyuncu. Sahaya girdiği zaman bunu ispat eder. Sahada olduğu zaman en iyisini yapmaya çalışır. Sert bir oyuncu, bazen birini tekmeleyebilir, kırmızı kart görebilir ancak bu onun oyun şekli. Birçok takımda sonuca çokça katkısı olduğu bir gerçek. Felipe Melo'yu sadece ötü yönleriyle görmemeliyiz. Sıkça top kazanan bir isim. Birçok oyuncu bunun nasıl yapılacağını bilmiyor, topu kazanmayı ve basit oynamayı. Melo ile çok güzel anlar paylaştım ve ona karşı büyük bir hayranlığım var" şeklinde konuştu.
Melo'nun rakip oyuncuyu yumruklamasına da değinen Nando, "Evet gördüm, röportajı da gördüm. Melo tartışmayı seven bir oyuncu. Her zaman röportajlarında biraz daha ileri gidiyor ama bu onun kişiliği. Kendisini kanıtlamaktan utanmıyor ve korkmuyor" dedi.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 07:13
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"Herkes umudunu korusun"
Toplam 23
Yorum
İsa Ulan iki başarılı sonuç alınsın hepiniz o başkanın bi taraflarını öpersiniz boş boş konuşuyorsunuz hepiniz
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Yeniden Junuzovic
Toplam 1
Yorum
İsa Şu adama takılıp kaldınız be arkadaş
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"Herkes umudunu korusun"
Toplam 23
Yorum
Sabo Sayın başkan sana artık kimse inanmıyor deniz bitti 50 sene değil 500 senede geçse size şampiyonluk haram tabii birde ilahi adalet var saygı
Muslera'dan Melo açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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