"G.Saraylılar beni istemiyor"

Arda Turan Beyaz TV'de yayınlanan programa bağlanarak kendisine ve Milli Takıma yapılan eleştirilere cevap verdi.



"ÜLKEMİZDEN ÖZÜR DİLİYORUZ"

"Performastan dolayı ülkemizden özür diliyoruz. Bize isyan ediliyor. Eleştirmekte haklılar.

Ben sahaya geldiğim an kahvemi içerim ardından yedek kulübesinde otururum. O salladığınız fotoğraftan bir tek ben 20 dakika oynadım. Gerçekten eleştirilecek şeyleri söyleyin.

Rasim Ozan Kütahyalı araya girerek, "Arda sende de agresiflik var" dedi.

Arda, "Bende bir agresiflik olabilir. Ama bu fotoğrafta durum farklı" dedi.

"ŞİDDET HATALI BİR DAVRANIŞ"

Ahmet Çakar'ın, "Bilal Meşe'ye yaptığının yanlış olduğunu kabul ediyor musun?"sorusuna ise "Samimi söylüyorum, şiddet hatalı bir davranış. 2 dakika soru sorduktan sonra yapılmış bir hatadır ama Bilal Meşe olduğu için değil, şiddet olduğu için yanlıştır. Bilal Meşe benimle en çok röportaj yapmış insandır. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bile bana 1 kere bana selam vermedi." dedi.

MİLLİ TAKIMA NEDEN DÖNDÜN SORUSU

Arda'ya "Milli Takımı bırakmıştın niye döndün bırakmıştın?" diye soruldu.

Arda da, "Biz genç adamlarız ihtiyacımız olan şey birazcık sevgi. Birazcık birleşmeye ihtiyacımız var. Lucescu'ya benim için Barcelona'ya kadar gelmesi gerekmediğini, kenarda (yedek) kalabileceğimi de söyledi." şeklinde cevap verdi.

"G.SARAY TARAFTARI BENİ İSTEMİYOR"

Arda Turan'a Gatalatasaray'a dönüp dönmeyeceği soruldu. Arda Turan şu cevabı verdi: "Galatasaray benim evim ancak Barcelona ile 3 yıl daha sözleşmem var. Şu anda taraftar yüzde yüz benim geri dönmemi istemiyor. Bunu bildiğim için Barcelona'da devam etmek istiyorum." dedi.