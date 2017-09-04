Galatasaray'da son harekat

Sol bek pozisyonu için uzun süre peşinden koştuğu Kwadwo Asamoah'ı Juventus'un bırakmaması üzerine büyük hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da Asamoah'ın alternatifleri aranmaya başlandı.

Scout ekibinden bu mevki için acil şekilde bir rapor talep eden Sarı Kırmızılı yöneticiler belirlenen isimler üzerinde vakit kaybetmeden çalışmalara başladı.

İLK ADAY FABRA

Detaylı rapor sonrası harekete geçen yöneticiler hazırlanan alternatifli listeyi Tudor'a sundu. Hafta sonu hazırlanan raporu ekibiyle birlikte değerlendirmeye alan Tudor, önceliğin Arjantin'in Boca Juniors takımında forma giyen Kolombiyalı Frank Fabra'ya verilmesini istedi. Boca Juniors'a 2016 yılında Medellin takımından transfer olan Fabra, ülkesi Kolombiya Milli Takımı'nın formasını da 10 defa giydi. 26 yaşındaki oyuncuyu Asamoah'ın sezon sonu transfer edilme ihtimaline karşılık öncelikle kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılı ekip eğer bu teklif reddedilirse Asamoah transferine ayırdığı bütçeyi bu transfer için kullanacak.





İndependiente takımında forma giyen ve gösterdiği başarılı performansla Arjantin Milli Takımı'na kadar da yükselen Nicolás Tagliafico'yu da listeye alan ve oyuncu hakkında bilgi toplayan Galatasaray, oyuncunun ve kulübünün şu an için transfer düşünmemesi nedeniyle bu ismi askıya aldı.

ALTERNATİF KUZEY'DEN

Fabra transferinin olumsuz sonuçlanması ihtimaline karşılık Kuzey ligleri incelemeye alındı. Bu liglerde sezonun erken açılması, oyuncuların bu nedenle daha hazır durumda olması ve gelir gelmez ilk 11'de oynayabilecek fizik seviyesine sahip olmaları gibi artılar nedeniyle böyle bir karar alan Galatasaraylı yöneticiler, önümüzdeki 4 gün içerisinde bu mevkideki problemi çözmeyi amaçlıyor.



Kaynak: Takvim.com.tr