Cimbom'da hedef 4'te 4
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, tempolu koşuların ardından 7'ye 3 dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı.
Daha sonra topa sahip olma çalışması üzerinde duran sarı-kırmızılılar, son bölümde ise dar alanda 4'e 4 olmak üzere 3'er dakikalık çift kale maçlar oynadı.
Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:27
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"G.Saraylılar beni istemiyor"
Toplam 33
Yorum
BeykozlUltrAslan Senin Glmeni İstemeyenler Gs Taraftarı Değil Gs Düşmanıdır Sana Bu Takımda Herzaman İhtiyaç Vardır Kaptanlık Sana Yakışır Seni Çok Seviyoruz
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Özür dile Collina!
Toplam 1
Yorum
dfasfdsa evet kesin ispanyol vatandaşı diye görmezden gelmiiştir harika habercilik
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Asıl film başlıyor
Toplam 13
Yorum
gs takım olarak iyi oynuyor devamı gelir inşallah gs böyle oynayıpta yenilse sorun değil geçen seneki ruhsuz takım gitti yerine koşan mücadele eden bir takım geldi video hakem şart ama :)
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