Borsa’da şampiyon
Ağustos ayında en çok Galatasaray’ın hisseleri kazandırdı
FENERBAHÇE KAYBETTİ
Beşiktaş ise ağustos ayını yüzde 2.83 yükselişle tamamlayarak yatırımcısına kazandıran ikinci spor şirketi oldu. Trabzonspor, ağustos ayında yüzde 10.90 azalarak en fazla kaybettiren spor şirketi olurken, Fenerbahçe'nin yatırımcısına da yüzde 4.70'den oldu.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:15
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
polad sakin ha
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
kartalyasar Emre AKBABA Antalyaspor ptt 1.ligde iken Emreyi Alanyaspora kiraladı orada iki yıl oynadı süper lige çıktı,2yıldır hala oynuyor.Şimdiye kadar gözünüz,aklınız neredeydi.özellikle son 10 yılda Neyi dogru yaptınız.Yuuuh,yuh.
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Yeni Fener geliyor
Toplam 11
Yorum
yumurta gelince.. soldadonun iyi bir araştırma ile alınmadığını şimdi anlamış olduk...hala fernandao diyor..rvp diyor..
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