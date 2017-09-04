 Borsa’da şampiyon – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Borsa’da şampiyon

    Borsa’da şampiyon

    Ağustos ayında en çok Galatasaray’ın hisseleri kazandırdı

    Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ağustos ayını yüzde 14.89 yükselişle tamamlayan Galatasaray, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Galata saray, yılın ilk yarısında yüzde 11.65 kayıpla yatırımcısına en çok kaybettiren spor şirketi olmuştu. Ancak yeni transferleri ve aldığı başarılı sonuçlar ile kayıplarını telafi etti.

    FENERBAHÇE KAYBETTİ
    Beşiktaş ise ağustos ayını yüzde 2.83 yükselişle tamamlayarak yatırımcısına kazandıran ikinci spor şirketi oldu. Trabzonspor, ağustos ayında yüzde 10.90 azalarak en fazla kaybettiren spor şirketi olurken, Fenerbahçe'nin yatırımcısına da yüzde 4.70'den oldu.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:15
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