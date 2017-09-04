Asıl film başlıyor

Antalya maçından başlayarak kendilerini ciddi rakiplerin beklediğini belirten Tudor, Kasımpaşa, Bursa ve Karabük karşılaşmalarını da kayıpsız atlamanın planlarını yapıyor

Teknik direktör İgor Tudor, Antalyaspor maçını tam bir turnusol kağıdı olarak görüyor. Hırvat teknik adam, ilk üç haftanın geride kaldığını, deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçının ise güçlerini ölçmek için önemli bir sınav olacağı görüşünde... Gece gündüz Antalyaspor'u çalışırken, Nasri, Maicon Menez ve Eto'o'lu rakibin kendilerine sıkıntı çıkaracağına düşünerek önlemler alıyor. Antalyaspor'un ilk 3 haftayı galibiyetsiz kapatmasının kimseyi aldatmaması gerektiğinin altını çizen Tudor, rakiplerinin Galatasaray karşısında kazanmak için her şeyi yapacağını düşünüyor.



ÖZEL GÖRÜŞME YAPACAK

Ayrıca Ağustos ayını beklentilerin çok üstünde kapattıkları için çok memnun olan Galatasaray'ın hocası İgor Tudor, Eylül ayının ise takım için oldukça kritik olduğu görüşündü. En çok milli aranın oyuncuları olumsuz etkilemesinden çekinen ve bunun için oyuncularla bire bir görüşmeler yapmayı planlayan Hırvat teknik adam, Antalyaspor ile başlayacakları seride, Kasımpaşa, Bursa ve Kardemir Karabük mücadelelerinden 12 tam puan bekliyor. Oyuncularıyla sık sık bu maçları konuşan Tudor'un, "Şampiyon olmak istiyorsak 4 zorlu maçı mutlaka kazanmalıyız" dediği ifade edildi.