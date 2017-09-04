Asıl film başlıyor
Antalya maçından başlayarak kendilerini ciddi rakiplerin beklediğini belirten Tudor, Kasımpaşa, Bursa ve Karabük karşılaşmalarını da kayıpsız atlamanın planlarını yapıyor
ÖZEL GÖRÜŞME YAPACAK
Ayrıca Ağustos ayını beklentilerin çok üstünde kapattıkları için çok memnun olan Galatasaray'ın hocası İgor Tudor, Eylül ayının ise takım için oldukça kritik olduğu görüşündü. En çok milli aranın oyuncuları olumsuz etkilemesinden çekinen ve bunun için oyuncularla bire bir görüşmeler yapmayı planlayan Hırvat teknik adam, Antalyaspor ile başlayacakları seride, Kasımpaşa, Bursa ve Kardemir Karabük mücadelelerinden 12 tam puan bekliyor. Oyuncularıyla sık sık bu maçları konuşan Tudor'un, "Şampiyon olmak istiyorsak 4 zorlu maçı mutlaka kazanmalıyız" dediği ifade edildi.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:45
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
polad sakin ha
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
kartalyasar Emre AKBABA Antalyaspor ptt 1.ligde iken Emreyi Alanyaspora kiraladı orada iki yıl oynadı süper lige çıktı,2yıldır hala oynuyor.Şimdiye kadar gözünüz,aklınız neredeydi.özellikle son 10 yılda Neyi dogru yaptınız.Yuuuh,yuh.
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Yeni Fener geliyor
Toplam 11
Yorum
yumurta gelince.. soldadonun iyi bir araştırma ile alınmadığını şimdi anlamış olduk...hala fernandao diyor..rvp diyor..
Asıl film başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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