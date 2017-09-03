Şahane Cimbom

Süper Lig’de 3’te 3 yaparak 10 gol atan Galatasaray, Eyüpspor ile oynanan hazırlık maçında da çoştu. Aslan, Feghouli ve Denayer’in gol attığı karşılaşmada rakibini yendi. Diğer golleri Emrah ve Recep kaydetti

Yenilenen kadrosunda Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, milli arayı boş geçirmemek için Eyüpspor ile hazırlık maçı oynadı. Lige 3'te 3'le giren Cimbom, 2. Lig'deki rakibini yenerken zorlanmazken gözler yeniler Feghouli, Denayer ve gençlerin üzerindeydi. 12. dakikada Recep karambolde Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. 31'de Fernando'nun pasında Feghouli kaleciyle karşı karşıya atamadı. 36'da Eyüp net fırsatı harcadı. 42'de Gomis'in ara pasında Feghouli yine karşı karşıya kaldı, kaleciyi çalımlayıp skoru 2-0 yaptı. 43'te yine Gomis verdi, bu kez Emrah Başsan attı: 3-0.



YASİN ÖZTEKİN ÇOK KAÇIRDI

İkinci yarıda Tudor as oyuncularını kenara çekti. 58'de Yasin karşı karşıya auta attı, 63'teki vuruşunu kaleci son anda çıkardı. 74'te Emrah, Yasin'i kaçırdı ancak tecrübeli futbolcu yine atamadı. 76'da Emrah Başsan'ın kornerinde Denayer kafayla fileleri havalandırdı: 4-0. 78'de Eyüp, Naci'nin golüyle farkı 3'e indirdi. 82'de penaltıdan Gencay fileleri havalandırdı. 87'de Recep, 90'da Yasin kaçırdı. G.Saray, Eyüp'ü 4-2 yendi.



Yasin Öztekin kaptan çıktı

Cimbom'da Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'ndaydı. Selçuk İnan da Türk Milli Takımı ile Ukrayna'da olduğu için sahaya kaptan olarak Yasin Öztekin çıktı. Tecrübeli futbolcu maçta birçok fırsatı harcadı.



'Hocam bana çarpıp çıktı'

Yasin Öztekin, Eyüpspor maçının ilk yarısında hakemin verdiği hatalı kararı değiştirtti. Hakemin aut kararı vermesi üzerine Yasin yanına gitti ve "Hocam benden çıktı" dedi. Hakem, Yasin'e teşekkür etti ve oyun kornerle devam etti



KİMLER FORMA GİYDİ?

İsmail Çipe (Dk. 77 Berk), Mariano (Dk. 46 Tarık Çamdal), Maicon (Dk. 46 Denayer), Ahmet Çalık, Yasin , Fernando (Dk. 46 Abdussamed), Feghouli (Dk. 46 Melih), Atalay Babacan (Dk. 75 Celil), Emrah Başsan, Recep Gül, Gomis (Dk. 46 Ahmet . Sivri)



Nasıl oynadılar?

Feghoulİ: Aslan'ın yeni transferi fizik olarak tam hazır değildi ancak kalitesini konuşturdu. Rakip savunma arkasına attığı koşularla farkını gösterdi. Gomis'in ara pasında golünü de attı.



?Denayer : Cimbom'un son transferi ikinci devrede oyuna girdi. Gençlerin ağırlıklı olduğu bölümde stoper mevkiinde oynadı. Emrah Başsan'ın kullandığı kornerde attığı golle moral buldu



Recep Gül: Galatasaray'ın geleceği olarak görülen futbolculardan Recep iyi maç çıkardı. 17 yaşındaki oyuncu ilk golünü atarken futboluyla da teknik direktör İgor Tudor'un gözüne girdi.



Savaş ÇORLU