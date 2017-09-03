 Kapılar kapalı – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Kapılar kapalı

    Kapılar kapalı
    Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı feshetme kararı alan ve Galatasaray'a gelmek adına menajeri aracılığıyla birçok kez haber gönderen Volkan Şen beklediği karşılığı bulamadı. Galatasaray'ın, henüz bir takımla anlaşamayan tecrübeli futbolcu ile kesinlikle ilgilenmediği ifade edildi.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
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