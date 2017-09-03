Feghouli'den özel açıklamalar
Galatasaray'ın yeni transferi Sofiane Feghouli, GS TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
GS TV'nin Sofiane Feghouli röportajıCezayirli futbolcunun geçmişine ve özel yaşamına dair sorulan sorulara verdiği yanıtlar şöyleydi:
KÜÇÜKKEN HANGi TAKIMI DESTEKLERDiN?
-Doğduğum ve büyüdüğüm kentin takımı olan Red Star Paris'i tutardım.
İLK SAHİP OLDUĞUN FORMA?
- Aldığım ilk forma Olimpik Marsilya'nındı. Arkasında Brezilyalı Ronaldo'nun adı yazıyordu.
GİTTIĞİN İLK FUTBOL MAÇI HANGİSİ?
- 1998 Dünya Kupası'ndan önce oynanan Brezilya - Andorra maçıydı. 3-0 Brezilya kazanmıştı.
OYNADIĞIN İLK PROFESYONEL MAÇI HATIRLIYOR MUSUN?
Rennes'de ilk profesyonel maçıma çıktım.
FUTBOLCU OLARAK KİMİ ÖRNEK ALIYORDUN?
- Ronaldo ve Zidane... Ronaldo en sevdiklerimdendi. Ama Zidane'a da çok benzemek istiyordum. Cezayirli olduğu için ona benzemek için her şeyi yaptım.
KARŞILAŞTIĞIN EN ZORLU RAKİP KİMDİ?
-Real Madrid'den Marcelo.
EN BAŞARILI MAÇIN?
- Şampiyonlar Ligi'nde Valencia-Bayern Münih maçı. (2012-2013 sezonunda oynandı. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı ve Valencia'nın golünü Feghouli kaydetti)
KARİYERINDEKİ EN ZOR ANLARIN?
- En zoru son dünya kupasındaki Cezayir ile Almanya arasındaki maçtı. Orada elendiğimiz için çok zordu. Bir de UEFA Avrupa Ligi yari finalindeki Valencia-Sevilla maçıydı.
KARİYERINDEKİ EN İYİ GOLÜN?
- Valencia-Bayern Münih maçında attığım gol, en güzel gollerden biriyidi. Bunun yanı sıra Cezayir'de oynadığım ilk milli maçta attığım gol benim için çok özeldi. Bir de Dünya Kupası Elemeleri'nde oynarken Burkino Faso'ya karşı attığım gol çok önemliydi benim için. Çünkü o gol sayesinde baraji aştık.
HİÇBİR MAÇTAN SONRA GÖZYAŞI DÖKTÜN MÜ?
- Evet. Cezayir-Almanya maçı benim için en üzgün olduğum maçtı. Bu maçta elendik ve bundan dolayı ağladım. Milli takım oyuncusu olarak belki de son kez Dünya Kupası'nda bulunuyordum ve bir sonraki etaba geçemediğimiz için gözyaşı döktüm.
FUTBOLCU OLMASAYDIN NE OLURDUN?
- Bulunduğum ortamı göz önüne alırsak, hayatımda futbol olmasaydı kötü denebilecek yollara sapabilirdim. Allah'a şükürler olsun ki futbol karşıma çıktı ve beni bugünkü noktaya getirdi. Şimdi geçmişe baktiığımda arkadaşlarım ve kendimi karşılaştırdığımda onların geldiği nokta ile kendi geldiğim noktaya baktığımda ortada büyük bir fark var. Ve iyi ki futbolu tercih etmişim.
FUTBOL KARİYERİNDE KİMİNLE OYNAMAK İSTERDİN?
- Hayalini kurduğum oyuncuların hepsi geçmişte kaldı. Onlar Zidane ve Ronaldo'ydu. Fakat şu anda oynama hayalini kurduğum öyle bir oyuncu görmüyorum.
FAVORI AKTÖRÜN?
-Denzel Washington
FAVORI SARKIN?
- Her seyi dinliyorum. Tek bir favori sarkim yok.
- FAVORI MUTFAĞIN?
- Belli bir sevdigim yemek yok. Esim de asçi oldugu için hem Fransiz hem Cezayir hem de Italyan yemeklerini yapiyor. Simdi de Türk yemeklerini yapmaya basladi.
- HANGI TÜRK YEMEGINI SEVDIN?
- Türk yemekleri arasinda özellikle sevdigim bir yemek yok. Ama genel olarak baktigimizda ben özel tatlari çok seviyorum. Özellikle etin çok leziz oldugunu düsünüyorum.
- BASKA BIR SPORLA ILGILENIYOR MUSUN?
- Antrenmanlardan sonra çok fazla vakit kalmadigi için daha çok futbolla ilgileniyorum. Onun haricinde basketbol ve boksa ilgi duyuyorum. Ama bu sporlari yapamiyorum. Futboldan arta kalan zamanimi da dinlenmeye ayirmam gerekiyor.
- FAVORI BASKETBOLCUN VE BOKSÖRÜN KIM?
- Basketbolcu olarak tabii ki LeBron James. Boks konusundaysa eskilerden çok fazla kimse kalmadi ve hemen hemen herkes kariyerinin sonuna geldi. Yeni nesil boksörlerden ise Gennady Golovkin'i begeniyorum.
- MAÇLARDAN ÖNCE BIR UGURUN VAR MI?
- Özel bir seyim yok, sadece dua ediyorum.
- EN BEGENDIGIN SEHIR?
- Valencia. Çünkü orada güzel yemekler yiyebiliyorsunuz. Büyük bir sehir olmasina ragmen ayni zamanda çok sakin. Rahat ve konforlu bir yer. Londra gibi yagmurlu bir sehirle karsilastirinca Valencia'yi tercih ediyorum.
ALDIĞIN EN İYİ TAVSİYE?
- Hayatta her sey mümkün. Dolayisiyla dik durup, iyi çalisip, moralini bozmadan devam etmek gerekiyor.
TARİHTEN 3 KİŞİ SEÇSEN KİMLERLE AYNI MASADA OLMAK İSTERDİN?
- Hz. Muhammed, Hz. Isa ve Hz. Ibrahim ile ayni masada olmak isterdim...
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:23
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Arda'da son dakika!
Toplam 13
Yorum
fanatik gsli gelmeeeeeee kardeşim gelmeeeeee sana bu takımda ihtiyaç yok anla artık milli takımda gördük senin performansını ayakların yerine ağzın konuş
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Maç ertelendi
Toplam 4
Yorum
Ts61 Ne oldu.Hani hakkemler bilerek hata yapmazdı.Türkiye de de saenin hakkemlerin doğruyor anadolu takımlarını.
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Niasse resti çekti
Toplam 5
Yorum
serkan üzüm üzüme baka baka kararırmış fenere bakan idolim diyen yanıyor koşama yok pozisyon alma yok algülüm ver gülüm biran önce maç bitsede
Feghouli'den özel açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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