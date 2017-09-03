En güçlü adayız
ÖZBEK iDDiALI
Futbolda yeni bir takım oluşturduklarını ve sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, diğer branşlarda da başarılı olmak istediklerini söyledi. Özbek, Galatasaray Dergisi'ndeki yazısında şu ifadelere yer verdi: "Futbolun ardından basketbolda, voleybolda ve diğer tüm branşlarda, 'Daha güçlü, daha başarılı takımlar için mücadelemiz sürecek. Bu sezon tüm Galatasaraylıların yüzü gülecek. Çünkü en gencinden en yaşlısına kadar her Galatasaraylı bunu hak ediyor. Sarı-kırmızı renkler için çarpan her yürek bizleri bu yolda birbirimize daha da kenetliyor. Yaşasın Galatasaray."
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:47
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bize devre arsındada olsa yırtıcı fprvet lazım sağ bek lazım en azından bir kaç yerli oyuncu alalım tarnsfer bitmeden işimiz zor bu sene
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan hazırlık maçında gördük alt yapıdan bir kaç oyuncuyu ara ara oynatıp takıma kazndırsak hem bedavaya oyuncu kaznmış oluruz
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bence kalmalı negrado hazır değil ve abubakr kadarda etkili olmaycak gibi zaman ihtiyacı var napoliden milisi alsak yedekte kalmış kiralık
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