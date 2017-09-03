En güçlü adayız

Başkan Dursun Özbek, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını söyledi. Galatasaray Dergisi'ndeki yazısında, bir plan dahilinde yeni sezon yapılanmasına erken başladıklarını anlatan Özbek, "Takımımız Galatasaray'a yakışan hırs ve savaşçı karakter ile sezona mükemmel bir başlangıç yapıldı. Bunun devamının geleceğine ve şampiyonluğun en kuvvetli adayı olacağımıza tüm kalbimle inanıyorum" dedi.



ÖZBEK iDDiALI

Futbolda yeni bir takım oluşturduklarını ve sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, diğer branşlarda da başarılı olmak istediklerini söyledi. Özbek, Galatasaray Dergisi'ndeki yazısında şu ifadelere yer verdi: "Futbolun ardından basketbolda, voleybolda ve diğer tüm branşlarda, 'Daha güçlü, daha başarılı takımlar için mücadelemiz sürecek. Bu sezon tüm Galatasaraylıların yüzü gülecek. Çünkü en gencinden en yaşlısına kadar her Galatasaraylı bunu hak ediyor. Sarı-kırmızı renkler için çarpan her yürek bizleri bu yolda birbirimize daha da kenetliyor. Yaşasın Galatasaray."