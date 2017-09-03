Carole’e Avrupa darbesi

Galatasaray'dan transfer olan Lionel Carole'e yeni takımı Sevilla'dan kötü haber geldi. İspanyol ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan kadrosunu belirledi. Fenerbahçe'den alınan Simon Kjaer'in yer aldığı kadroda yeni transfer Lionel Carole'e yer verilmedi. Kiralık giden Fransız futbolcu, Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında oynayacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek. İspanyol ekibi eğer grupları geçerse Lionel Carole'ün adını UEFA'ya yazdırabilecek.