 Borcu ödendi – Fotomaç – 03 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Borcu ödendi

    Borcu ödendi
    Jason Denayer bir sezon daha G.Saray'da... İşin ilginç yanı sarıkırmızılı yönetim geri aldığı Belçikalıya İstanbul'a daha gelmeden bir ödeme yaptı. O ödeme bir önceki sezondan kalma 120 bin euro'luk transfer taksidiydi. Belçikalı oyuncu G.Saray'dan kalan alacağını yaklaşık 15 ay sonra tahsil etmiş oldu.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Borcu ödendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.