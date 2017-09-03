Borcu ödendi

Jason Denayer bir sezon daha G.Saray'da... İşin ilginç yanı sarıkırmızılı yönetim geri aldığı Belçikalıya İstanbul'a daha gelmeden bir ödeme yaptı. O ödeme bir önceki sezondan kalma 120 bin euro'luk transfer taksidiydi. Belçikalı oyuncu G.Saray'dan kalan alacağını yaklaşık 15 ay sonra tahsil etmiş oldu.