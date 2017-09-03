Aslan Asamoah'tan vazgeçmiyor

Galatasaray, Kwadwo Asamoah transferi için girişimlerine devam edecek. Juventus'un Spinazzola'yı alamaması nedeniyle Asamoah da Torino ekibinde kaldı.

Adı Şampiyonlar Ligi listesine de yazılan Asamoah için artık Galatasaray'ın yeni bir transfer planı var. Takımıyla yaşadığı anlaşmazlığa rağmen İtalyan ekibi oyuncuyu bırakmadı.

Kontrat yenilenmesi isteği de geri çevrilen Asamoah, sezonun sonunda serbest kalacak. Bu nedenle oyuncunun peşini bırakmayacak olan sarı-kırmızılılar, ocak ayında 2018-2019 sezonu için oyuncuya sözleşme imzalatmak istiyor.

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün kısa süre önce kadrolarına katmak istedikleri Asamoah'ı Juventus'un bırakmama kararı aldığını ifade etmişti.