 Aslan Asamoah'tan vazgeçmiyor – Fotomaç – 03 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Aslan 'tan vazgeçmiyor

    Aslan Asamoah'tan vazgeçmiyor

    , uzun süredir kadrosuna katmak istediği Kwadwo 'ın transferinden vazgeçmiyor. Yönetim, kontratı sezon sonunda bitecek yıldız oyuncuyla ocak ayında sözleşme imzalamayı hedefliyor.

    , Kwadwo transferi için girişimlerine devam edecek. Juventus'un Spinazzola'yı alamaması nedeniyle Asamoah da Torino ekibinde kaldı.

    Adı Şampiyonlar Ligi listesine de yazılan Asamoah için artık Galatasaray'ın yeni bir transfer planı var. Takımıyla yaşadığı anlaşmazlığa rağmen İtalyan ekibi oyuncuyu bırakmadı.

    Kontrat yenilenmesi isteği de geri çevrilen Asamoah, sezonun sonunda serbest kalacak. Bu nedenle oyuncunun peşini bırakmayacak olan sarı-kırmızılılar, ocak ayında 2018-2019 sezonu için oyuncuya sözleşme imzalatmak istiyor.

    Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün kısa süre önce kadrolarına katmak istedikleri Asamoah'ı Juventus'un bırakmama kararı aldığını ifade etmişti.

    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aslan Asamoah'tan vazgeçmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.