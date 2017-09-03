Aslan Asamoah'tan vazgeçmiyor
Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Kwadwo Asamoah'ın transferinden vazgeçmiyor. Yönetim, kontratı sezon sonunda bitecek yıldız oyuncuyla ocak ayında sözleşme imzalamayı hedefliyor.
Galatasaray, Kwadwo Asamoah transferi için girişimlerine devam edecek. Juventus'un Spinazzola'yı alamaması nedeniyle Asamoah da Torino ekibinde kaldı.
Adı Şampiyonlar Ligi listesine de yazılan Asamoah için artık Galatasaray'ın yeni bir transfer planı var. Takımıyla yaşadığı anlaşmazlığa rağmen İtalyan ekibi oyuncuyu bırakmadı.
Kontrat yenilenmesi isteği de geri çevrilen Asamoah, sezonun sonunda serbest kalacak. Bu nedenle oyuncunun peşini bırakmayacak olan sarı-kırmızılılar, ocak ayında 2018-2019 sezonu için oyuncuya sözleşme imzalatmak istiyor.
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün kısa süre önce kadrolarına katmak istedikleri Asamoah'ı Juventus'un bırakmama kararı aldığını ifade etmişti.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:08
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"Herkes umudunu korusun"
Toplam 5
Yorum
baksoy Trabzon spor başkanlığı senin işin değil sen mesleğini yap ,
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Van Persie için flaş iddia
Toplam 1
Yorum
Serkan Bu adamı kim alır başkan çıkmış malım sakat bozuk diyor başka bir keriz varımı sakatı alacak çile bülbülüm çile robin v. p
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Golden sonra üstünlüğü aldık
Toplam 3
Yorum
hidayet türkoğlu gs yı bitirdiler şimdi fb basketb ukrayna galibiyeti hak etti. Bu tff orada oldukça türk futbolundan bir şey bekleme. tff nin bir tek bjk si ve ikizi var harun erdenay ve .
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