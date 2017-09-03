Asamoah transferi neden olmadı?
Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, Eyüpspor ile yapılan hazırlık maçı sonrası açıkalamalarda bulundu.
Cenk Ergün'ün açıklamaları şu şekilde:
"Milli takım arasında oynama şansı bulamayanlar forma giydi. Feghouli ve Denayer ilk maçlarında gol atmış oldu. Bu sevindirici bir durum. Güzel bir deneyim oldu bizim için. Yarın izin yapacağız. Pazartesi tekrar Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacağız."
"Takımın kazanma hırsı ve oyun iştahı, hazırlık maçı da olsa istekleri, çok önemli. Yeter ki biz bu isteğimiz, arzumuzu verelim ondan sonra her şey daha kolay oluyor."
"ASAMOAH GELMEK İSTİYORDU"
"Asamoah konusunda ciddi bir ilgimiz oldu. En başından beri Juventus bize yerine ikame edeceği bir oyuncu olduğu takdirde bu oyuncuyu verebileceğini söylemişti. Juventus, İtalya'da transferin bitiminin son anına kadar bu çalışmalarını devam ettirdi. Fakat olmayınca Juventus oyuncuyu bırakmama kararı aldı. Bu süreçte biz alternatif oyunculara yöneleceğiz. Asamoah da gelmek istiyordu. Elinden geleni yaptı. Gana Milli Takımı'ndan 'Transferim olabilir' diyerek bizim için affını istedi. Takımıyla antrenmanlara çıkmadı. Ama transferi bu dönemde mümkün olmadı. Öncelikli olarak 8 Eylül'e kadar alternatifler üstüne yoğunlaştık."
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:03
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bize devre arsındada olsa yırtıcı fprvet lazım sağ bek lazım en azından bir kaç yerli oyuncu alalım tarnsfer bitmeden işimiz zor bu sene
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan hazırlık maçında gördük alt yapıdan bir kaç oyuncuyu ara ara oynatıp takıma kazndırsak hem bedavaya oyuncu kaznmış oluruz
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 6
Yorum
eraycan bence kalmalı negrado hazır değil ve abubakr kadarda etkili olmaycak gibi zaman ihtiyacı var napoliden milisi alsak yedekte kalmış kiralık
Asamoah transferi neden olmadı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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