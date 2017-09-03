 Artık Leganes forması giyecek – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Artık Leganes forması giyecek

    Artık Leganes forması giyecek
    Bir ara Galatasaray'a geri döneceği iddia edilen Nordin Amrabat'ın transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı ve oyuncu Leganes'e kiralandı. Watford forması giyen Faslı futbolcu, geçen sezon Premier Lig'de 29 karşılaşmada forma giymiş ve 3 asistle oynamıştı.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
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