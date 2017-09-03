Artık Leganes forması giyecek

Bir ara Galatasaray'a geri döneceği iddia edilen Nordin Amrabat'ın transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı ve oyuncu Leganes'e kiralandı. Watford forması giyen Faslı futbolcu, geçen sezon Premier Lig'de 29 karşılaşmada forma giymiş ve 3 asistle oynamıştı.