Arda'nın forma numarası belli oldu
Galatasaray'a gelip gelmeyeceği uzun süredir gündemi meşgul eden Arda Turan'ın Barcelona'da bu sezon giyeceği forma numarası belli oldu.
Barcelona, 2017/2018 sezonunda oyuncuların giyeceği forma numaralarını İspanya Futbol Federasyonu'na bildirdi. Verilen listede Arda Turan da yer alırken milli oyuncunun 7 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:54
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Van Persie için flaş iddia
Toplam 5
Yorum
sapsarı kov şu RVP 'yi aziz sinir katsayımızı böylesine rezil bir şekilde sınama hakkını nereden buluyorsun çok emeğin geçti kabul. ama artık yeter
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“UEFA Kupası’nı kaldırmayı tercih ederim”
Toplam 4
Yorum
ozi herşey bir şans.4 dünya devinin aynı grupta olduğunu düşün onlardan biri uefaya gidecek.ya iyi oynayacaksın yada şansın olacak.
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"Herkes umudunu korusun"
Toplam 6
Yorum
Alper ALPAGUT 50'nci yılda ŞAMPİYONLUK HEDEFİNE ulaşmakta yapılan transferlerin KESİNLİKLE YETERSİZ KALDIĞINI düşünüyorum. Sevgi ve Saygılarımla...
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