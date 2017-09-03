 Arda'nın forma numarası belli oldu – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Arda'nın forma numarası belli oldu

    Arda'nın forma numarası belli oldu

    Galatasaray'a gelip gelmeyeceği uzun süredir gündemi meşgul eden Arda Turan'ın Barcelona'da bu sezon giyeceği forma numarası belli oldu.

    Barcelona, 2017/2018 sezonunda oyuncuların giyeceği forma numaralarını İspanya Futbol Federasyonu'na bildirdi. Verilen listede Arda Turan da yer alırken milli oyuncunun 7 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:54
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