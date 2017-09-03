 Arda'da son dakika! – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Arda'da son dakika!

    Arda'da son dakika!

    ?Barcelona'nın performansından memnun olmadığı ve teknik direktör Ernesto Valverde'nin kadroda düşünmediği Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

    İspanyollar Barcelona Kulübü'ne yakın gazetesi El Mundo Deportivo, Arda'nın Galatasaray'a kiralanabileceğini yazdı. Haberde 2020 yılına kadar Barcelona'yla sözleşmesi bulunan milli yıldızın, 2018 yılında daha yüksek bir bonservis ücretiyle elden çıkarılması için sürekli oynayabileceği bir kulübe gönderilmesinin düşünüldüğü belirtildi. Bu nedenle Arda Turan'ın eski kulübü Galatasaray'a kiralanabileceğinden bahsedildi.


    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:53
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