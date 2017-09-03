Arda'da son dakika!

İspanyollar Barcelona Kulübü'ne yakın gazetesi El Mundo Deportivo, Arda'nın Galatasaray'a kiralanabileceğini yazdı. Haberde 2020 yılına kadar Barcelona'yla sözleşmesi bulunan milli yıldızın, 2018 yılında daha yüksek bir bonservis ücretiyle elden çıkarılması için sürekli oynayabileceği bir kulübe gönderilmesinin düşünüldüğü belirtildi. Bu nedenle Arda Turan'ın eski kulübü Galatasaray'a kiralanabileceğinden bahsedildi.





