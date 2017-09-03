Arda'da son dakika!
?Barcelona'nın performansından memnun olmadığı ve teknik direktör Ernesto Valverde'nin kadroda düşünmediği Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İspanyollar Barcelona Kulübü'ne yakın gazetesi El Mundo Deportivo, Arda'nın Galatasaray'a kiralanabileceğini yazdı. Haberde 2020 yılına kadar Barcelona'yla sözleşmesi bulunan milli yıldızın, 2018 yılında daha yüksek bir bonservis ücretiyle elden çıkarılması için sürekli oynayabileceği bir kulübe gönderilmesinin düşünüldüğü belirtildi. Bu nedenle Arda Turan'ın eski kulübü Galatasaray'a kiralanabileceğinden bahsedildi.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:53
-
Van Persie için flaş iddia
Toplam 5
Yorum
sapsarı kov şu RVP 'yi aziz sinir katsayımızı böylesine rezil bir şekilde sınama hakkını nereden buluyorsun çok emeğin geçti kabul. ama artık yeter
-
“UEFA Kupası’nı kaldırmayı tercih ederim”
Toplam 4
Yorum
ozi herşey bir şans.4 dünya devinin aynı grupta olduğunu düşün onlardan biri uefaya gidecek.ya iyi oynayacaksın yada şansın olacak.
-
"Herkes umudunu korusun"
Toplam 6
Yorum
Alper ALPAGUT 50'nci yılda ŞAMPİYONLUK HEDEFİNE ulaşmakta yapılan transferlerin KESİNLİKLE YETERSİZ KALDIĞINI düşünüyorum. Sevgi ve Saygılarımla...
Arda'da son dakika! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.