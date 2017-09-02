Tek yol Florya

İspanyol basını, Arda Turan için en önemli seçenek olarak Galatasaray’ın kaldığını belirtti

Arda Turan'ın yuvaya dönme olasılığı güçleniyor. İspanyol Cadena Ser Radyosu, Avrupa'da birçok ülkede transferin sona ermesiyle Türk Milli Takımı'nın kaptanı için Barcelona'nın kapısını çalan takım kalmadığını yazdı. Galatasaray'ın Arda için artık en önemli seçenek olduğu belirtildi. Arda'yı yeniden Milli Takım'a çağıran Lucescu'nun da tecrübeli futbolcuya sürekli oynayacağı bir takıma gitmesini tavsiye ettiği vurgulandı. Barcelona'nın Arda için 30 milyon euro talep ettiği, Galatasaray'ın ise kiralamak istediği de kaydedildi.