Tek yol Florya
İspanyol basını, Arda Turan için en önemli seçenek olarak Galatasaray’ın kaldığını belirtti
Arda Turan'ın yuvaya dönme olasılığı güçleniyor. İspanyol Cadena Ser Radyosu, Avrupa'da birçok ülkede transferin sona ermesiyle Türk Milli Takımı'nın kaptanı için Barcelona'nın kapısını çalan takım kalmadığını yazdı. Galatasaray'ın Arda için artık en önemli seçenek olduğu belirtildi. Arda'yı yeniden Milli Takım'a çağıran Lucescu'nun da tecrübeli futbolcuya sürekli oynayacağı bir takıma gitmesini tavsiye ettiği vurgulandı. Barcelona'nın Arda için 30 milyon euro talep ettiği, Galatasaray'ın ise kiralamak istediği de kaydedildi.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
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