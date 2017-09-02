 Sinan hayaline kavuşamadı – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Sinan hayaline kavuşamadı

    Sinan hayaline kavuşamadı
    Benfica'ya giderek Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali kuran Sinan Gümüş'ün transferi gerçekleşmeyince umutları başka bahara kaldı. Portekiz ekibi bu transfer için en fazla 3 milyon euro önerirken, G.Saray 5 milyon euro'da diretince görüşmeler tıkandı. Hamburg'un teklifini ise Sinan reddetti.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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