Sinan hayaline kavuşamadı
Benfica'ya giderek Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali kuran Sinan Gümüş'ün transferi gerçekleşmeyince umutları başka bahara kaldı. Portekiz ekibi bu transfer için en fazla 3 milyon euro önerirken, G.Saray 5 milyon euro'da diretince görüşmeler tıkandı. Hamburg'un teklifini ise Sinan reddetti.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Sinan hayaline kavuşamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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