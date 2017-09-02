Sinan hayaline kavuşamadı

Benfica'ya giderek Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali kuran Sinan Gümüş'ün transferi gerçekleşmeyince umutları başka bahara kaldı. Portekiz ekibi bu transfer için en fazla 3 milyon euro önerirken, G.Saray 5 milyon euro'da diretince görüşmeler tıkandı. Hamburg'un teklifini ise Sinan reddetti.