Feghouli maç sonu konuştu

Eyüpspor karşısında Galatasaray forması ile ilk maçına çıkan ve bir de gol atan Sofiane Feghouli, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Cezayirli oyuncu şu ifadeleri kullandı:"Burada ilk 45 dakikamı oynamaktan büyük keyif aldım. Çok mutluyum, çok huzurluyum… Biraz daha çalışmam gerekiyor ama iyi bir maç geçirdiğimi düşünüyorum."



'TEMPOMU YÜKSELTMEM GEREKİYOR'

"İlk golüm benim için güzel bir şey. 45 dakika oynadım ama daha çok çalışıp tempomu yükseltmem gerekiyor daha fazla gol atabilmek için."



'YENİLMEZLİĞİMİZİ DEVAM ETTİRMELİYİZ'

"Antalyaspor maçında temsil ettiğimiz renklerimiz için mücadele etmemiz gerekiyor. O maçı da çok ciddiye alıp yenilmezlik serimizi devam ettirmemiz gerekiyor."