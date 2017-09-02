Feghouli maç sonu konuştu
Galatasaray'ın yeni transferi Sofiane Feghouli, maç sonu açıklamalarda bulundu.
Eyüpspor karşısında Galatasaray forması ile ilk maçına çıkan ve bir de gol atan Sofiane Feghouli, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Cezayirli oyuncu şu ifadeleri kullandı:"Burada ilk 45 dakikamı oynamaktan büyük keyif aldım. Çok mutluyum, çok huzurluyum… Biraz daha çalışmam gerekiyor ama iyi bir maç geçirdiğimi düşünüyorum."
'TEMPOMU YÜKSELTMEM GEREKİYOR'
"İlk golüm benim için güzel bir şey. 45 dakika oynadım ama daha çok çalışıp tempomu yükseltmem gerekiyor daha fazla gol atabilmek için."
'YENİLMEZLİĞİMİZİ DEVAM ETTİRMELİYİZ'
"Antalyaspor maçında temsil ettiğimiz renklerimiz için mücadele etmemiz gerekiyor. O maçı da çok ciddiye alıp yenilmezlik serimizi devam ettirmemiz gerekiyor."
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:05
-
Türkiye bu iki yıldızı nasıl durduracak?
Toplam 2
Yorum
calbekemanci valla hocam biz 2 den 2 oynadık nasıl bilmem durdurursunuz anlamam o adamlar duracak
-
Asamoah zora girdi rota Baba
Toplam 11
Yorum
PANİK TRANSFERİ PANİK TRANSFERİ yapılmamalı. Sonra bi çöp geliyor, yollamak için milyonlar döküyoruz. Baba kiralansın, seneye Asamoah'ı bonservissiz alırız.
-
Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 3
Yorum
ozi bravo başkan
Feghouli maç sonu konuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.