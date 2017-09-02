Feghouli G.Saray'daki ilk golünü attı

Galatasaray'da milli takımlarda bulunan Selçuk İnan, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Eren Derdiyok, Fernando Muslera, Younes Belhanda, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Badou Ndiaye'nin yanı sıra özel işleri nedeniyle yurt dışında olan Ryan Donk ile sakatlıkları bulunan Eray İşcan, Sinan Gümüş ve Koray Günter karşılaşmada forma giyemedi.

Takımın yeni transferlerinden Sofiane Feghouli ilk kez bir maçta Galatasaray formasını terletirken, önceki gün kadroya dahil edilen Jason Denayer ise ikinci yarıda oyuna girdi. Bu iki oyuncu da maçta birer kez fileleri havalandırmayı başardı.

Galatasaray karşılaşmanın 12. dakikasında 1-0 öne geçti. Yasin Öztekin'in soldan yaptığı ortada, ceza sahasında oluşan karambolde penaltı noktası üzerinde topu önünde bulan Recep Gül, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Sarı-kırmızılı takım müsabakanın 42. dakikasında skoru 2-0 yaptı. Gomis'in şık ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Feghouli, karşı karşıya kaldığı kaleci Burak Kapan'ı da çalımladıktan sonra topu boş ağlara yolladı.





Karşılaşmanın 43. dakikasında Galatasaray'ın 3. golü geldi. Soldan ceza sahasına giren Emrah Başsan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve durumu 3-0 yaptı.

Galatasaray, müsabakanın ilk yarısını 3-0 önde bitirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında büyük bölümünü altyapı oyuncularından oluşan kadroyla mücadele eden Galatasaray, 76. dakikada skoru 4-0 yaptı. Emrah Başsan'ın soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Denayer, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Eyüpspor, Naci Bayraktaroğlu'nun kaydettiği golle farkı 3'e indirdi: 4-1.

Eyüpspor müsabakanın 83. dakikasında bir gol daha buldu. Gencay Erten'in penaltıdan attığı golle maçın skoru 4-2 oldu.

Galatasaray, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 4 Eylül Pazartesi günü devam edecek.





- Yasin Öztekin'in örnek davranışı alkış aldı

Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin'in müsabakada sergilediği örnek davranış, taraftarlardan alkış aldı.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Galatasaray ceza sahasında Yasin Öztekin ile Eyüpsporlu futbolcunun girdiği pozisyonda top ceza alanı dışına çıktı.

Müsabakanın hakemleri aut kararı verirken, Yasin Öztekin topun son olarak kendisine çarptığını, pozisyonun korner olduğunu belirtti. Kararı korner olarak düzelten hakem Emre Malok, örnek davranışı dolayısıyla Yasin'i tebrik etti. Taraftarlar da tecrübeli futbolcuyu alkışladı.

Galatasaray: 4 - Eyüpspor: 2

Stat: Eyüp

Hakemler: Emre Malok, Bahtiyar Birinci, Deniz Caner Özaral

Galatasaray: İsmail Çipe (Dk. 77 Berk Balaban), Mariano (Dk. 46 Tarık Çamdal), Maicon (Dk. 46 Denayer), Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Fernando (Dk. 46 Abdussamed Karnuçu), Feghouli (Dk. 46 Melih Gökçimen), Atalay Babacan (Dk. 75 Celil Yüksel), Emrah Başsan, Recep Gül, Gomis (Dk. 46 Ahmet Sivri)

Eyüpspor: Burak Kapan (Dk. 81 Mahmut Demirgan), Yüksel Kayaalp (Dk. 46 Murat Akçay), Ahmet Devret (Dk. 46 Naci Bayraktaroğlu), Cemal İşleyen (Dk. 46 Doğukan Bad), Dede Çelik (Dk. 46 Vahit Yaşar), Erkan Yetişmiş (Dk. 46 Barış Memiş), Mehmet Kodeş (Dk. 77 Berkan Burak Turan), Emrah Metoğlu (Dk. 46 Gencay Erten), Mehmet Tosun (Dk. 46 Bilal Gülden), İsmail Ayaz (Dk. 46 Atakan Arslan), Mert Sinan Pekesen (Dk. 46 Kubilay Akyüz)

Goller: Dk. 12 Recep Gül, Dk. 42 Feghouli, Dk. 43 Emrah Başsan, Dk. 76 Denayer (Galatasaray), Dk. 79 Naci Bayraktaroğlu, Gencay Erten (Penaltıdan) (Eyüpspor)