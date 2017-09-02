 Eyüp’le karşılaşacak – Fotomaç – 02 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Eyüp’le karşılaşacak

    Eyüp’le karşılaşacak
    G.Saray, bugün saat 17.15'te 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Eyüpspor ile bir hazırlık maçı yapacak. Eyüp Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı taraftarlar bilet alarak izleyebilecek. GS TV'de naklen yayınlayacak.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:23
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eyüp’le karşılaşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.