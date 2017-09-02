Eyüp’le karşılaşacak

G.Saray, bugün saat 17.15'te 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Eyüpspor ile bir hazırlık maçı yapacak. Eyüp Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı taraftarlar bilet alarak izleyebilecek. GS TV'de naklen yayınlayacak.