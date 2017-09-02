Eskiler kazandı

Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanın ana bölümünde ayak tenisi oynanırken, keyifli anların yaşandığı mücadele sonunda Ahmet Çalık, Tarık Çamdal, Yasin ve Emrah galip ayrıldı. Feghouli ve Mariano ile birlikte mağlup takımda olan Maicon ve Fernando ise buna rağmen galibiyet fotoğrafında yer aldı.