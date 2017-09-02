 Denayer hata yapmadı – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    hata yapmadı

    Denayer hata yapmadı
    G.Saray'ın 2. kez kiraladığı Jason 'e bazı kesimler dudak bükmüştü. Ancak 22 yaşındaki Belçikalı stoper geçen yıl Sunderland'da sezonu 23 top kapma, 34 pas arası, yüzde 80 pas yüzdesi gibi parlak istatistiklerle bitirdi. Gole sebep olan tek bir hata yapmadı. Teknik heyet de bu yüzden transfere 'olur' verdi.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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