Denayer hata yapmadı
G.Saray'ın 2. kez kiraladığı Jason Denayer'e bazı kesimler dudak bükmüştü. Ancak 22 yaşındaki Belçikalı stoper geçen yıl Sunderland'da sezonu 23 top kapma, 34 pas arası, yüzde 80 pas yüzdesi gibi parlak istatistiklerle bitirdi. Gole sebep olan tek bir hata yapmadı. Teknik heyet de bu yüzden transfere 'olur' verdi.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Denayer hata yapmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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